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На «Ягодині» у підприємця вилучили брухт міді на чималу суму

На «Ягодині» у підприємця вилучили брухт міді на чималу суму
Волинські митники на пункті пропуску «Ягодин» вилучили у підприємця брухт міді вартістю 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Посадові особи управління протидії митним правопорушенням
Волинської митниці ДФС у співпраці з управлінням СБУ у Волинській
області викрили спробу київського підприємства уникнути сплати митних платежів під час експорту в Європу брухту міді оптовою вартістю понад 1,6 млн гривень.

Встановлено, що до митного контролю у пункті пропуску «Ягодин» на
виїзд з України перевізник заявив 21,5 т товару, який у
супровідних документах значився як «шлаки оксидів та сульфідів, що містять переважно мідь». Зразки цього товару були відібрані для проведення лабораторних досліджень. Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, надані на дослідження об’єкти класифікуються як «брухт та відходи міді».

У цьому випадку код та опис товару дуже важливий, оскільки це
впливає на ціну зовнішньоекономічного контракту та відповідно до Закону України від 17 грудня 2010 року «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо операцiй з металобрухтом» при експорті до Європейського Союзу вiдходів чи брухту мiдi необхідно сплачувати експортне мито у розмірі 7 відсотків від вартості товару.

За подання до митного контролю неправдивих відомостей про товар і
його справжню вартість (яка була удвічі заниженою), керівника підприємства притягнуть до відповідальності у судовому порядку. Згідно зі статтею 483 Митного Кодексу України такі дії тягнуть за собою конфіскацією товару з накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На часі брухт міді вартістю 1,6 млн грн вилучено на склад митниці - до остаточного рішення суду.

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Теги: митниця, ДФС, Волинь
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