Назвали причини вибуху на котельні «Луцьктепла»
Сьогодні, 09:20
Назвали причини вибуху, що стався на вулиці Загородній, 1 на котельні державного комунального підприємства «Луцьктепло».
Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що стосовно інциденту провели перевірку. Однієї з причин, окрім застарілого обладнання, був людський фактор.
«Оператори і черговий аварійно-диспетчерської служби визнали свою вину. Підрахували збитки, які склали 23 тисячі. Винні погодилися їх компенсувати», – додала вона.
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Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що стосовно інциденту провели перевірку. Однієї з причин, окрім застарілого обладнання, був людський фактор.
«Оператори і черговий аварійно-диспетчерської служби визнали свою вину. Підрахували збитки, які склали 23 тисячі. Винні погодилися їх компенсувати», – додала вона.
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