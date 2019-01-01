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Назвали причини вибуху на котельні «Луцьктепла»

Назвали причини вибуху на котельні «Луцьктепла»
Назвали причини вибуху, що стався на вулиці Загородній, 1 на котельні державного комунального підприємства «Луцьктепло».

Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.

Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що стосовно інциденту провели перевірку. Однієї з причин, окрім застарілого обладнання, був людський фактор.

«Оператори і черговий аварійно-диспетчерської служби визнали свою вину. Підрахували збитки, які склали 23 тисячі. Винні погодилися їх компенсувати», – додала вона.

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Теги: Луцьктепло, вибух, Малютіна
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