На «Луцьктеплі» хочуть призначити «ручного» директора, – депутат
Сьогодні, 09:50
Депутат Павло Данильчук заявив, що усі призначені на «Луцьктеплі» перевірки свідчать про намагання звільнити «неугодного» директора та «кошмарення» колективу.
Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима розповіла, що у ході перевірки виявили порушення щодо ведення кадрової роботи. Зокрема, керівництво міської ради вчасно не повідомили щодо реструктуризації на ДКП «Луцьктепло».
«Неточності у наказах та штатних розписах можуть викликати незаконне звільнення працівників», – сказала вона.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт додав, що на підприємстві не ведуть облік інформаційних запитів, скорочують посади, яких не існує, вводять непередбачені посади. Також він підготує звернення в Держаудитслужбу з метою перевірки та у прокуратуру.
Заступник начальника відділу економічного розвитку Сергій Дмитрук зауважив, що посадові особи «Луцьктепла» перешкоджали перевіркам, зокрема, відмовлялися надавати необхідну інформацію.
«Були виявлені порушення щодо надходження коштів від населення. Вони мають надходити на рахунки в «Ощадбанку», але вони надходили на рахунки підприємства. Це свідоме порушення посадових осіб державного підприємства», – повідомив Дмитрук. Також виявили низку порушень щодо фінансової діяльності підприємства, дотримання трудового законодавства та інші.
Член виконкому Михайло Щур відзначив, що не розуміє, що відбувається під час засідання виконкому, адже доповідь про результати перевірки він та інші члени виконкому не бачили. Окрім того, доповідали не в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда та директор «Луцьктепла», а інші люди.
«Я не зрозумів, що я тут роблю і що я тут розглядаю», - зазначив він.
На засідання виконкому прийшли працівники «Луцьктепла», аби підтримати директорку підприємства Валентину Малютіну, адже їх обурюють результати так званих перевірок.
Депутат Павло Данильчук наголосив, що за весь час роботи підприємства «Луцьктепло» тільки витягувало з бюджету міста мільйони доларів, які «не зрозуміло в чиї кишені потрапляли». Вперше колектив підприємства підтримав нового директора – Валентину Малютіну. Також почалися реальні кроки щодо реформування роботи ДКП. Тепер же їй хочуть не продовжити контракт і призначити «свого» директора:
«Я не розумію, чому сьогодні призначили певну перевірку на комунальномо підприємстві. Я не пам’ятаю, щоб такі перевірки коли-небудь проводили. Це кошмарення колективу, щоб вони переживали постійно за те, що їх чекає. У мене підозра, що все робиться для того, щоб призначити ручного директора і в подальшому приватизувати «Луцьктепло».
Депутат Алла Надточій назвала всі доповіді щодо перевірок «судилищем». Валентині Малютіній дякує банк ЄБРР, але її не підтримує міська рада, вважає вона.
«Наші партнери не будуть вбачати в нас нормальних людей. Ми можемо втратити те, що було напрацьовано роками. Місто не бачить перевірок на інших підприємствах. Ви заводите на посади ваших знайомих, колег-депутатів і вам треба когось посунути, а когось поставити», - звернулася обраниця громади до Пустовіта.
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Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима розповіла, що у ході перевірки виявили порушення щодо ведення кадрової роботи. Зокрема, керівництво міської ради вчасно не повідомили щодо реструктуризації на ДКП «Луцьктепло».
«Неточності у наказах та штатних розписах можуть викликати незаконне звільнення працівників», – сказала вона.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт додав, що на підприємстві не ведуть облік інформаційних запитів, скорочують посади, яких не існує, вводять непередбачені посади. Також він підготує звернення в Держаудитслужбу з метою перевірки та у прокуратуру.
Заступник начальника відділу економічного розвитку Сергій Дмитрук зауважив, що посадові особи «Луцьктепла» перешкоджали перевіркам, зокрема, відмовлялися надавати необхідну інформацію.
«Були виявлені порушення щодо надходження коштів від населення. Вони мають надходити на рахунки в «Ощадбанку», але вони надходили на рахунки підприємства. Це свідоме порушення посадових осіб державного підприємства», – повідомив Дмитрук. Також виявили низку порушень щодо фінансової діяльності підприємства, дотримання трудового законодавства та інші.
Член виконкому Михайло Щур відзначив, що не розуміє, що відбувається під час засідання виконкому, адже доповідь про результати перевірки він та інші члени виконкому не бачили. Окрім того, доповідали не в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда та директор «Луцьктепла», а інші люди.
«Я не зрозумів, що я тут роблю і що я тут розглядаю», - зазначив він.
На засідання виконкому прийшли працівники «Луцьктепла», аби підтримати директорку підприємства Валентину Малютіну, адже їх обурюють результати так званих перевірок.
Депутат Павло Данильчук наголосив, що за весь час роботи підприємства «Луцьктепло» тільки витягувало з бюджету міста мільйони доларів, які «не зрозуміло в чиї кишені потрапляли». Вперше колектив підприємства підтримав нового директора – Валентину Малютіну. Також почалися реальні кроки щодо реформування роботи ДКП. Тепер же їй хочуть не продовжити контракт і призначити «свого» директора:
«Я не розумію, чому сьогодні призначили певну перевірку на комунальномо підприємстві. Я не пам’ятаю, щоб такі перевірки коли-небудь проводили. Це кошмарення колективу, щоб вони переживали постійно за те, що їх чекає. У мене підозра, що все робиться для того, щоб призначити ручного директора і в подальшому приватизувати «Луцьктепло».
Депутат Алла Надточій назвала всі доповіді щодо перевірок «судилищем». Валентині Малютіній дякує банк ЄБРР, але її не підтримує міська рада, вважає вона.
«Наші партнери не будуть вбачати в нас нормальних людей. Ми можемо втратити те, що було напрацьовано роками. Місто не бачить перевірок на інших підприємствах. Ви заводите на посади ваших знайомих, колег-депутатів і вам треба когось посунути, а когось поставити», - звернулася обраниця громади до Пустовіта.
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