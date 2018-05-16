На «Луцьктеплі» хочуть призначити «ручного» директора, – депутат

Депутатзаявив, що усі призначені на «Луцьктеплі» перевірки свідчать про намагання звільнити «неугодного» директора та «кошмарення» колективу.Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.Начальник відділу кадрової роботи та нагородрозповіла, що у ході перевірки виявили порушення щодо ведення кадрової роботи. Зокрема, керівництво міської ради вчасно не повідомили щодо реструктуризації на ДКП «Луцьктепло».«Неточності у наказах та штатних розписах можуть викликати незаконне звільнення працівників», – сказала вона.В.о. мера Луцькадодав, що на підприємстві не ведуть облік інформаційних запитів, скорочують посади, яких не існує, вводять непередбачені посади. Також він підготує звернення в Держаудитслужбу з метою перевірки та у прокуратуру.Заступник начальника відділу економічного розвиткузауважив, що посадові особи «Луцьктепла» перешкоджали перевіркам, зокрема, відмовлялися надавати необхідну інформацію.«Були виявлені порушення щодо надходження коштів від населення. Вони мають надходити на рахунки в «Ощадбанку», але вони надходили на рахунки підприємства. Це свідоме порушення посадових осіб державного підприємства», – повідомив Дмитрук. Також виявили низку порушень щодо фінансової діяльності підприємства, дотримання трудового законодавства та інші.Член виконкомувідзначив, що не розуміє, що відбувається під час засідання виконкому, адже доповідь про результати перевірки він та інші члени виконкому не бачили. Окрім того, доповідали не в.о. директора департаменту житлово-комунального господарствата директор «Луцьктепла», а інші люди.«Я не зрозумів, що я тут роблю і що я тут розглядаю», - зазначив він.На засідання виконкому прийшли працівники «Луцьктепла», аби підтримати директорку підприємства, адже їх обурюють результати так званих перевірок.Депутат Павло Данильчук наголосив, що за весь час роботи підприємства «Луцьктепло» тільки витягувало з бюджету міста мільйони доларів, які «не зрозуміло в чиї кишені потрапляли». Вперше колектив підприємства підтримав нового директора – Валентину Малютіну. Також почалися реальні кроки щодо реформування роботи ДКП. Тепер же їй хочуть не продовжити контракт і призначити «свого» директора:«Я не розумію, чому сьогодні призначили певну перевірку на комунальномо підприємстві. Я не пам’ятаю, щоб такі перевірки коли-небудь проводили. Це кошмарення колективу, щоб вони переживали постійно за те, що їх чекає. У мене підозра, що все робиться для того, щоб призначити ручного директора і в подальшому приватизувати «Луцьктепло».Депутатназвала всі доповіді щодо перевірок «судилищем». Валентині Малютіній дякує банк ЄБРР, але її не підтримує міська рада, вважає вона.«Наші партнери не будуть вбачати в нас нормальних людей. Ми можемо втратити те, що було напрацьовано роками. Місто не бачить перевірок на інших підприємствах. Ви заводите на посади ваших знайомих, колег-депутатів і вам треба когось посунути, а когось поставити», - звернулася обраниця громади до Пустовіта.