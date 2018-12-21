У Луцьку за «тролейбусні» гроші куплять кондиціонери
Сьогодні, 10:16
У Луцьку перерозподілили видатки з бюджету міста.
Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що пропонують здійснити перерозподіл капітальних видатків бюджету.
Зокрема, збільшити видатки для придбання та монтаж двох кондиціонерів в сумі 49 514 гривень.
Ці кошти «знімуть» з видатків на співфінансування проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту м. Луцька».
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Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що пропонують здійснити перерозподіл капітальних видатків бюджету.
Зокрема, збільшити видатки для придбання та монтаж двох кондиціонерів в сумі 49 514 гривень.
Ці кошти «знімуть» з видатків на співфінансування проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту м. Луцька».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Зашибісь! А люди хай їздять у старих гратах, зате в кабінетику затишно буде! Гнати ту необрану псевдовладу!
це шлюхи народу так про людей турбуються
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