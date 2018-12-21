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У Луцьку за «тролейбусні» гроші куплять кондиціонери

У Луцьку за «тролейбусні» гроші куплять кондиціонери
У Луцьку перерозподілили видатки з бюджету міста.

Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.

Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що пропонують здійснити перерозподіл капітальних видатків бюджету.

Зокрема, збільшити видатки для придбання та монтаж двох кондиціонерів в сумі 49 514 гривень.

Ці кошти «знімуть» з видатків на співфінансування проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту м. Луцька».

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Теги: гроші, бюджет, тролейбус, Луцьк
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Коментарі 2
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Зашибісь! А люди хай їздять у старих гратах, зате в кабінетику затишно буде! Гнати ту необрану псевдовладу!
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це шлюхи народу так про людей турбуються
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