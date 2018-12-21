У Луцьку за «тролейбусні» гроші куплять кондиціонери





Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.



Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що пропонують здійснити перерозподіл капітальних видатків бюджету.



Зокрема, збільшити видатки для придбання та монтаж двох кондиціонерів в сумі 49 514 гривень.



Ці кошти «знімуть» з видатків на співфінансування проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту м. Луцька».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перерозподілили видатки з бюджету міста.Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.Директор департаменту бюджету та фінансіврозповіла, що пропонують здійснити перерозподіл капітальних видатків бюджету.Зокрема, збільшити видатки для придбання та монтаж двох кондиціонерів в сумі 49 514 гривень.Ці кошти «знімуть» з видатків на співфінансування проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту м. Луцька».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію