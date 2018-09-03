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На Донбасі внаслідок обстрілів загинули троє бійців

На Донбасі внаслідок обстрілів загинули троє бійців
На Донбасі впродовж 4-5 червня сепаратисти 20 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу загинули троє українських військовослужбовців, ще троє поранені.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

4 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, троє українських захисників отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 04 червня одного окупанта було знищено, ще одного – поранено", - йдеться у повідомлені.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.


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Теги: Донбас, військовий, смерть
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