У Луцьку біля «Бригантини» – гори сміття
Сьогодні, 10:35
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки впорядкують територію біля кафе «Бригантина».
Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
В.о. директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що інспектори в ході інспектування в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки біля кафе «Бригантина» виявили конструкції, сміття та будівельні відходи.
«Там є два власники. Один вже забрав конструкції і будівельне сміття», - зауважив він.
Члени виконкому Олександр Серватович відзначив, що підприємці зобов’язані прибирати навколо об’єктів, якщо ж це не роблять, потрібно піднімати питання про доцільність функціонування таких закладів.
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Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
В.о. директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що інспектори в ході інспектування в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки біля кафе «Бригантина» виявили конструкції, сміття та будівельні відходи.
«Там є два власники. Один вже забрав конструкції і будівельне сміття», - зауважив він.
Члени виконкому Олександр Серватович відзначив, що підприємці зобов’язані прибирати навколо об’єктів, якщо ж це не роблять, потрібно піднімати питання про доцільність функціонування таких закладів.
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