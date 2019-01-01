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У Луцьку біля «Бригантини» – гори сміття

У Луцьку біля «Бригантини» – гори сміття
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки впорядкують територію біля кафе «Бригантина».

Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.

В.о. директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що інспектори в ході інспектування в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки біля кафе «Бригантина» виявили конструкції, сміття та будівельні відходи.

«Там є два власники. Один вже забрав конструкції і будівельне сміття», - зауважив він.

Члени виконкому Олександр Серватович відзначив, що підприємці зобов’язані прибирати навколо об’єктів, якщо ж це не роблять, потрібно піднімати питання про доцільність функціонування таких закладів.

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Теги: Бригантина, Луцьк
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