У Луцьку біля «Бригантини» – гори сміття

У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки впорядкують територію біля кафе «Бригантина».Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.В.о. директора департаменту муніципальної вартирозповів, що інспектори в ході інспектування в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки біля кафе «Бригантина» виявили конструкції, сміття та будівельні відходи.«Там є два власники. Один вже забрав конструкції і будівельне сміття», - зауважив він.Члени виконкомувідзначив, що підприємці зобов’язані прибирати навколо об’єктів, якщо ж це не роблять, потрібно піднімати питання про доцільність функціонування таких закладів.