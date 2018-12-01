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У Луцьку знесуть паркан, який незаконно встановило «тєло»

У Луцьку знесуть паркан, який незаконно встановило «тєло»
У Луцьку на вулиці Ковельській, 66 демонтують самовільно встановлений паркан.

Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.

В.о. директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик повідомив, що надійшли скарги від мешканців, що через встановлення металевого паркану на Ковельській, 66 пошкодили бруківку.

«Тєло ставить в центрі міста забор. Представник муніципальної варти зробив зауваження. А той відповів, що йому так хочеться. Це що таке? Як мінімум він має заплатити 100 тисяч гривень штрафу», - відзначив член виконкому Ігор Алєксєєв.

Роман Кулик додав, що штраф за самовільне встановлення паркану – від 850 до 1800 гривень. Натомість Ігор Алєксєєв каже, що до цього можна додати ще й сплату збитків за псування комунального майна.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: паркан, скарга, Луцьк
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Коментарі 2
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А паркан навпроти 9-й школи? Ми теж скаржились на университет
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Е-е! Ще I вулиця бурчака перекрита!
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