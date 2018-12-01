У Луцьку знесуть паркан, який незаконно встановило «тєло»

У Луцьку на вулиці Ковельській, 66 демонтують самовільно встановлений паркан.Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.В.о. директора департаменту муніципальної вартиповідомив, що надійшли скарги від мешканців, що через встановлення металевого паркану на Ковельській, 66 пошкодили бруківку.«Тєло ставить в центрі міста забор. Представник муніципальної варти зробив зауваження. А той відповів, що йому так хочеться. Це що таке? Як мінімум він має заплатити 100 тисяч гривень штрафу», - відзначив член виконкомуРоман Кулик додав, що штраф за самовільне встановлення паркану – від 850 до 1800 гривень. Натомість Ігор Алєксєєв каже, що до цього можна додати ще й сплату збитків за псування комунального майна.Головне фото – ілюстративне.