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Тарас Михалик відвідав матч «Волині» у футболці луцького клубу. ФОТО

Тарас Михалик відвідав матч «Волині» у футболці луцького клубу. ФОТО
Відомий футболіст з Волині Тарас Михалик відвідав матч луцького клубу проти «Карпат».

Фото в своєму Інстаграм опублікував гравець «Міная» Михайло Кополовець, – пише UA-football.

Нагадаємо, перший поєдинок плей-офф за вихід до Прем'єр-Ліги закінчився з рахунком 0:0.

Зазначимо, що нещодавно Тарас Михалик повернувся в Україну після виступів в Росії і ходили чутки, що Тарас продовжить кар'єру в луцькому клубі.
Тарас Михалик відвідав матч «Волині» у футболці луцького клубу. ФОТО

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Теги: Тарас Михалик
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