Тарас Михалик відвідав матч «Волині» у футболці луцького клубу. ФОТО

Тарас Михалик відвідав матч луцького клубу проти «Карпат».



Фото в своєму Інстаграм опублікував гравець «Міная» Михайло Кополовець, – пише



Нагадаємо, перший поєдинок плей-офф за вихід до Прем'єр-Ліги закінчився з рахунком 0:0.



Зазначимо, що нещодавно Тарас Михалик повернувся в Україну після виступів в Росії і ходили чутки, що Тарас продовжить кар'єру в луцькому клубі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий футболіст з Волинівідвідав матч луцького клубу проти «Карпат».Фото в своєму Інстаграм опублікував гравець «Міная», – пише UA-football Нагадаємо, першийЗазначимо, що нещодавно Тарас Михалик повернувся в Україну після виступів в Росії і ходили чутки, що Тарас продовжить кар'єру в луцькому клубі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію