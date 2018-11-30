Тарас Михалик відвідав матч «Волині» у футболці луцького клубу. ФОТО
Сьогодні, 14:28
Відомий футболіст з Волині Тарас Михалик відвідав матч луцького клубу проти «Карпат».
Фото в своєму Інстаграм опублікував гравець «Міная» Михайло Кополовець, – пише UA-football.
Нагадаємо, перший поєдинок плей-офф за вихід до Прем'єр-Ліги закінчився з рахунком 0:0.
Зазначимо, що нещодавно Тарас Михалик повернувся в Україну після виступів в Росії і ходили чутки, що Тарас продовжить кар'єру в луцькому клубі.
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Фото в своєму Інстаграм опублікував гравець «Міная» Михайло Кополовець, – пише UA-football.
Нагадаємо, перший поєдинок плей-офф за вихід до Прем'єр-Ліги закінчився з рахунком 0:0.
Зазначимо, що нещодавно Тарас Михалик повернувся в Україну після виступів в Росії і ходили чутки, що Тарас продовжить кар'єру в луцькому клубі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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