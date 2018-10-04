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На Волині напилась неповнолітня: дівчину відкачували у лікарні

На Волині напилась неповнолітня: дівчину відкачували у лікарні
У Рожищі з батька дівчини, яка напилась, стягнули 850 гривень штрафу.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – пише 12 канал.

У суд надійшли матеріали щодо неналежного виконання службових обов’язків чоловіком, чия дочка 29 травня потрапила в лікарню внаслідок надмірного вживання алкоголю.

Чоловік визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Враховуючи всі обставини справи, суд прийшов до висновку, що до батька неповнолітньої слід застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

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Теги: інцидент, алкоголь, неповнолітній, Волинь
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