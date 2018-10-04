На Волині напилась неповнолітня: дівчину відкачували у лікарні





Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – пише



У суд надійшли матеріали щодо неналежного виконання службових обов’язків чоловіком, чия дочка 29 травня потрапила в лікарню внаслідок надмірного вживання алкоголю.



Чоловік визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).



Враховуючи всі обставини справи, суд прийшов до висновку, що до батька неповнолітньої слід застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі з батька дівчини, яка напилась, стягнули 850 гривень штрафу.Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – пише 12 канал У суд надійшли матеріали щодо неналежного виконання службових обов’язків чоловіком, чия дочка 29 травня потрапила в лікарню внаслідок надмірного вживання алкоголю.Чоловік визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).Враховуючи всі обставини справи, суд прийшов до висновку, що до батька неповнолітньої слід застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

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