На Волині напилась неповнолітня: дівчину відкачували у лікарні
Сьогодні, 11:10
У Рожищі з батька дівчини, яка напилась, стягнули 850 гривень штрафу.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – пише 12 канал.
У суд надійшли матеріали щодо неналежного виконання службових обов’язків чоловіком, чия дочка 29 травня потрапила в лікарню внаслідок надмірного вживання алкоголю.
Чоловік визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
Враховуючи всі обставини справи, суд прийшов до висновку, що до батька неповнолітньої слід застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
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Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – пише 12 канал.
У суд надійшли матеріали щодо неналежного виконання службових обов’язків чоловіком, чия дочка 29 травня потрапила в лікарню внаслідок надмірного вживання алкоголю.
Чоловік визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
Враховуючи всі обставини справи, суд прийшов до висновку, що до батька неповнолітньої слід застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
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