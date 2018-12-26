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Відтепер автобус «Луцьк – Любче» їздитиме по-новому

Відтепер автобус «Луцьк – Любче» їздитиме по-новому
У Волинській ОДА відреагували на проблему перевезення за маршрутом Луцьк-Любче.

Зокрема, місцеві жителі звернулися до управління інфраструктури та транспорту облдержадміністрації з проханням, аби перевізник здійснював перевезення через усе село Любче Рожищенського району, а не лише до центру, - інформує прес-служба Волинської ОДА.

Щоб вирішити порушене питання створили робочу групу для обстеження маршруту. До слова, до складу робочої групи запросили представника (старосту) Копачівської ОТГ, перевізника за вказаним маршрутом та спеціаліста управління.

Хоча в схемі маршруту цього не передбачено, за результатами обстеження з'ясували, що продовження рейсу можливе і підприємець, що здійснює перевезення, погодився на внесення змін у розклад і паспорт маршруту.

Тож із завтрашнього дня (6 червня 2019 року), ранковий та вечірній рейси здійснюватимуть через усе село Любче.

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Теги: автобус, Луцьк, Любче
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