Відтепер автобус «Луцьк – Любче» їздитиме по-новому

У Волинській ОДА відреагували на проблему перевезення за маршрутом Луцьк-Любче.Зокрема, місцеві жителі звернулися до управління інфраструктури та транспорту облдержадміністрації з проханням, аби перевізник здійснював перевезення через усе село Любче Рожищенського району, а не лише до центру, - інформує прес-служба Волинської ОДА.Щоб вирішити порушене питання створили робочу групу для обстеження маршруту. До слова, до складу робочої групи запросили представника (старосту) Копачівської ОТГ, перевізника за вказаним маршрутом та спеціаліста управління.Хоча в схемі маршруту цього не передбачено, за результатами обстеження з'ясували, що продовження рейсу можливе і підприємець, що здійснює перевезення, погодився на внесення змін у розклад і паспорт маршруту.Тож із завтрашнього дня (6 червня 2019 року), ранковий та вечірній рейси здійснюватимуть через усе село Любче.