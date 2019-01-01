Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Іваничівський район
1. 10:00-13:00
тр.бригада
с.Грибовиця вул.Миру, Шкільна,
2. 12:00-16:00
с.Грибовиця вул.Хутірська,
с.Соснина вул.Б.Хмельницького, Загребля
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 10:00-13:00
ПЛ-10 кВ 14-02
КТП-234 с.Мощаниця
ФОП Пашкевич
КТП-242 с.Ставок
Магазин «Олицьке споживче товариство», ФАП, ФОП Лищук, Школа
КТП-377 с.Мощаниця
Переїзд 274км
КТП-513 с. Мощаниця
Магазин «Олицьке споживче товариство», ФАП, СГПП "ЛАН"
КТП-531 с. Мощаниця
Школа
ПЛ-10 кВ 14-02
КТП-232 с.Путилівка
вул.Набережна
КТП-233 с.Путилівка
вул.Сонячна
КТП-234 с.Мощаниця
вул.Шевченка, вул.Весняна
КТП-242 с.Ставок
вул.Путилівська
КТП-531 с. Мощаниця
вул.Шкільна
Ковельський район
1. ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-13,
Л.89-14
9:00-17:00
Ковельське УВКГ
ПТМ "Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Гнатюк М.М.
МПП "Віктор"
БК "Рідня"
ФОП Антонюк Я.І.
ФОП Капітула М.П.
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Чабан Р.М.
КП "Волиньпобут"
Ковельське РЖКП №2
Ковельське Райво
ОСБКЖБ "Едем"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ФОП Разумнікова С.О
Ковельське РЖКП №2
Дубівське СТ
ПзІІ ТзОВ "НЗК"
ФОП Гнатюк М.М.
С/Р Дубове
ФОП Шворак Л.Є.
ПрАТ"Ковельльон"
Ф.О.Ткачук Г.К.
ПАТ"Ковельмолоко"
м.Ковель, вул.Ватутіна
2.
ПЛ-10кВ Л.39-08
9:00-17:00
СТзОВ"Колос"
РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова
ФОП Дерев'янчук Г.І
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Поворськ
Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд"
Ф.О.Лисиця О.Г.
ФОП Дерев'янчук В.І.
ФОП Колбасюк В.І.
с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
вул. Семиренка, Стефаника, Боровиковського
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ "Мрія старосілля" в с.Новостав.
2. 09:30-17:00
с. Забороль вул. Миру, 1-55
3. 10:00-16:00
с. Усичі вул. Нова, Польова.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 –17:00
магазин
с.Масловець вул..Шкільна, Лозова, Слави, Спортивна
2. 10:00 –16:00
с.Пілставя
Маневицький район
1.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-295
10:00-17:00
ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти, Церква, Маневицький РЦПМСД ФАП).
с. Костюхнівка.
місто Нововолинськ
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-41
09:00-17:00
Магазин Троянда
м.Нововолинськ
вул.Тупікова
вул.Залізнична
вул.Шухевича, 68-114
вул.Іваничівська
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-114
9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-426
9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-319
9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-39
9:00-17:00
с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон
с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5.
Л43-03
9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-296
9:00-17:00
с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски, вул.Лугова
8.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-172
9:00-17:00
с.Березолуки корівник, зерносклад
9.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-368
9:00-17:00
с.Любче ГРП-2
с.Любче вул.Тиха
Старовижівський район
1.
ПЛ-10 Л27-03
10:00-17:00
с.Брідки, Нова Вижва, Галина Воля, Хотівель, Мельники, Борзова, Мельник СТ. Вижва (частково)
Турійський район
1. 09:00-16:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин
с.Крать, Овлочин
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Іваничівський район
1. 10:00-13:00
тр.бригада
с.Грибовиця вул.Миру, Шкільна,
2. 12:00-16:00
с.Грибовиця вул.Хутірська,
с.Соснина вул.Б.Хмельницького, Загребля
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 10:00-13:00
ПЛ-10 кВ 14-02
КТП-234 с.Мощаниця
ФОП Пашкевич
КТП-242 с.Ставок
Магазин «Олицьке споживче товариство», ФАП, ФОП Лищук, Школа
КТП-377 с.Мощаниця
Переїзд 274км
КТП-513 с. Мощаниця
Магазин «Олицьке споживче товариство», ФАП, СГПП "ЛАН"
КТП-531 с. Мощаниця
Школа
ПЛ-10 кВ 14-02
КТП-232 с.Путилівка
вул.Набережна
КТП-233 с.Путилівка
вул.Сонячна
КТП-234 с.Мощаниця
вул.Шевченка, вул.Весняна
КТП-242 с.Ставок
вул.Путилівська
КТП-531 с. Мощаниця
вул.Шкільна
Ковельський район
1. ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-13,
Л.89-14
9:00-17:00
Ковельське УВКГ
ПТМ "Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Гнатюк М.М.
МПП "Віктор"
БК "Рідня"
ФОП Антонюк Я.І.
ФОП Капітула М.П.
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Чабан Р.М.
КП "Волиньпобут"
Ковельське РЖКП №2
Ковельське Райво
ОСБКЖБ "Едем"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ФОП Разумнікова С.О
Ковельське РЖКП №2
Дубівське СТ
ПзІІ ТзОВ "НЗК"
ФОП Гнатюк М.М.
С/Р Дубове
ФОП Шворак Л.Є.
ПрАТ"Ковельльон"
Ф.О.Ткачук Г.К.
ПАТ"Ковельмолоко"
м.Ковель, вул.Ватутіна
2.
ПЛ-10кВ Л.39-08
9:00-17:00
СТзОВ"Колос"
РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова
ФОП Дерев'янчук Г.І
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Поворськ
Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд"
Ф.О.Лисиця О.Г.
ФОП Дерев'янчук В.І.
ФОП Колбасюк В.І.
с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
вул. Семиренка, Стефаника, Боровиковського
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ "Мрія старосілля" в с.Новостав.
2. 09:30-17:00
с. Забороль вул. Миру, 1-55
3. 10:00-16:00
с. Усичі вул. Нова, Польова.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 –17:00
магазин
с.Масловець вул..Шкільна, Лозова, Слави, Спортивна
2. 10:00 –16:00
с.Пілставя
Маневицький район
1.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-295
10:00-17:00
ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти, Церква, Маневицький РЦПМСД ФАП).
с. Костюхнівка.
місто Нововолинськ
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-41
09:00-17:00
Магазин Троянда
м.Нововолинськ
вул.Тупікова
вул.Залізнична
вул.Шухевича, 68-114
вул.Іваничівська
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-114
9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-426
9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-319
9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-39
9:00-17:00
с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон
с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5.
Л43-03
9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-296
9:00-17:00
с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски, вул.Лугова
8.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-172
9:00-17:00
с.Березолуки корівник, зерносклад
9.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-368
9:00-17:00
с.Любче ГРП-2
с.Любче вул.Тиха
Старовижівський район
1.
ПЛ-10 Л27-03
10:00-17:00
с.Брідки, Нова Вижва, Галина Воля, Хотівель, Мельники, Борзова, Мельник СТ. Вижва (частково)
Турійський район
1. 09:00-16:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин
с.Крать, Овлочин
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