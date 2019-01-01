Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 10:00-13:00тр.бригадас.Грибовиця вул.Миру, Шкільна,2. 12:00-16:00с.Грибовиця вул.Хутірська,с.Соснина вул.Б.Хмельницького, ЗагребляВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-13:00ПЛ-10 кВ 14-02КТП-234 с.МощаницяФОП ПашкевичКТП-242 с.СтавокМагазин «Олицьке споживче товариство», ФАП, ФОП Лищук, ШколаКТП-377 с.МощаницяПереїзд 274кмКТП-513 с. МощаницяМагазин «Олицьке споживче товариство», ФАП, СГПП "ЛАН"КТП-531 с. МощаницяШколаПЛ-10 кВ 14-02КТП-232 с.Путилівкавул.НабережнаКТП-233 с.Путилівкавул.СонячнаКТП-234 с.Мощаницявул.Шевченка, вул.ВеснянаКТП-242 с.Ставоквул.ПутилівськаКТП-531 с. Мощаницявул.Шкільна1. ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-13,Л.89-149:00-17:00Ковельське УВКГПТМ "Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2ФОП Гнатюк М.М.МПП "Віктор"БК "Рідня"ФОП Антонюк Я.І.ФОП Капітула М.П.Вол.дирекція УДППЗФОП Чабан Р.М.КП "Волиньпобут"Ковельське РЖКП №2Ковельське РайвоОСБКЖБ "Едем"ТзОВ "Ковельагробуд"ТзОВ "Ковельагробуд"ФОП Разумнікова С.ОКовельське РЖКП №2Дубівське СТПзІІ ТзОВ "НЗК"ФОП Гнатюк М.М.С/Р ДубовеФОП Шворак Л.Є.ПрАТ"Ковельльон"Ф.О.Ткачук Г.К.ПАТ"Ковельмолоко"м.Ковель, вул.Ватутіна2.ПЛ-10кВ Л.39-089:00-17:00СТзОВ"Колос"РГ Св.ап.Євангеліста І.БогусловаФОП Дерев'янчук Г.ІВол.дирекція УДППЗС/Р ПоворськКовельське МТМОТзОВ "Лістрансбуд"Ф.О.Лисиця О.Г.ФОП Дерев'янчук В.І.ФОП Колбасюк В.І.с.Озірнес.Гулівкас.ЗаячівкаІнформацію не надано1. 13:30-17:00вул. Семиренка, Стефаника, Боровиковського1. 10:00-17:00ТзОВ "Мрія старосілля" в с.Новостав.2. 09:30-17:00с. Забороль вул. Миру, 1-553. 10:00-16:00с. Усичі вул. Нова, Польова.1. 10:00 –17:00магазинс.Масловець вул..Шкільна, Лозова, Слави, Спортивна2. 10:00 –16:00с.Пілставя1.ПЛ-0,4 кВ від КТП-29510:00-17:00ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти, Церква, Маневицький РЦПМСД ФАП).с. Костюхнівка.1.ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4109:00-17:00Магазин Трояндам.Нововолинськвул.Тупіковавул.Залізничнавул.Шухевича, 68-114вул.ІваничівськаІнформацію не надано1.ПЛ-0,4 кВ від КТП-1149:00-17:00с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщенняс.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2.ПЛ-0,4 кВ від КТП-4269:00-17:00с.Іванчиціс.Іванчиці, вул. Степова, Весела3.ПЛ-0,4 кВ від КТП-3199:00-17:00смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4.ПЛ-0,4 кВ від КТП-399:00-17:00с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйонс.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5.Л43-039:00-17:00с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)6.ПЛ-0,4 кВ від КТП-2969:00-17:00с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.7.ПЛ-0,4 кВ від КТП-39:00-17:00с.Підліски, вул.Лугова8.ПЛ-0,4 кВ від КТП-1729:00-17:00с.Березолуки корівник, зерносклад9.ПЛ-0,4 кВ від КТП-3689:00-17:00с.Любче ГРП-2с.Любче вул.Тиха1.ПЛ-10 Л27-0310:00-17:00с.Брідки, Нова Вижва, Галина Воля, Хотівель, Мельники, Борзова, Мельник СТ. Вижва (частково)1. 09:00-16:30ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазинс.Крать, Овлочин