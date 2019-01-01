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На Волині зловили поляка з «липовими» документами

На Волині зловили поляка з «липовими» документами
Працівники сервісного центру МВС Волині виявили посвідчення водія з ознаками підробки, яке надав громадянин Польщі.

Як пояснив іноземець, документ замовив через мережу інтернет, - інформує

Про факт підробки повідомили чергового Ковельського відділу поліції та викликали слідчо-оперативну групу.


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Теги: поляк, документи, підробка
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