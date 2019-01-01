На Волині зловили поляка з «липовими» документами





Як пояснив іноземець, документ замовив через мережу інтернет, - інформує



Про факт підробки повідомили чергового Ковельського відділу поліції та викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники сервісного центру МВС Волині виявили посвідчення водія з ознаками підробки, яке надав громадянин Польщі.Як пояснив іноземець, документ замовив через мережу інтернет, - інформуєПро факт підробки повідомили чергового Ковельського відділу поліції та викликали слідчо-оперативну групу.

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