На Волині зловили поляка з «липовими» документами
Сьогодні, 11:44
Працівники сервісного центру МВС Волині виявили посвідчення водія з ознаками підробки, яке надав громадянин Польщі.
Як пояснив іноземець, документ замовив через мережу інтернет, - інформує
Про факт підробки повідомили чергового Ковельського відділу поліції та викликали слідчо-оперативну групу.
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Як пояснив іноземець, документ замовив через мережу інтернет, - інформує
Про факт підробки повідомили чергового Ковельського відділу поліції та викликали слідчо-оперативну групу.
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