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У Луцьку молитимуться за журналістів

У Луцьку молитимуться за журналістів
У Луцьку 6 червня відправлять богослужіння з нагоди щорічного професійного свята працівників засобів масової інформації.

Про це повідомили на офіційному сайті волинської єпархії ПЦУ.

Так, о 8.30 – початок відправи у кафедральному соборі Святої Трійці. Це буде заупокійна літія по спочилих і молебень за здоров’я журналістів.

До спільної молитви запрошують усіх предствників ЗМІ та їхні родини.

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Теги: молитва, журналісти
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