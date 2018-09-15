У Луцьку молитимуться за журналістів
Сьогодні, 20:40
У Луцьку 6 червня відправлять богослужіння з нагоди щорічного професійного свята працівників засобів масової інформації.
Про це повідомили на офіційному сайті волинської єпархії ПЦУ.
Так, о 8.30 – початок відправи у кафедральному соборі Святої Трійці. Це буде заупокійна літія по спочилих і молебень за здоров’я журналістів.
До спільної молитви запрошують усіх предствників ЗМІ та їхні родини.
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Про це повідомили на офіційному сайті волинської єпархії ПЦУ.
Так, о 8.30 – початок відправи у кафедральному соборі Святої Трійці. Це буде заупокійна літія по спочилих і молебень за здоров’я журналістів.
До спільної молитви запрошують усіх предствників ЗМІ та їхні родини.
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