Через таємний сховок у водія вилучили рейсовий автобус на «Устилузі»
Сьогодні, 12:15
У пункті пропуску "Устилуг", у рейсовому автобусі «Томашов - Нововолинськ» волинські митники виявили таємний сховок.
Його влаштував водій автобуса, - інформує Волинська митниця ДФС.
У заздалегідь виготовлених в кустарних умовах і зашитих на рівні багажного відсіку ємностях, чоловік сховав три поліетиленових мішки.
У них містились дитячий одяг та взуття, іграшки в асортименті. Всього – 61 кг, вартість товару оцінена у 24,5 тис грн.
Відтак, через прихований товар на склад митниці вилучено ще й автобус марки Mercedes-Benz. Його оцінили у 324 540 грн.
Остаточні рішення у справі про порушення митних правил прийматиме суд.
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Його влаштував водій автобуса, - інформує Волинська митниця ДФС.
У заздалегідь виготовлених в кустарних умовах і зашитих на рівні багажного відсіку ємностях, чоловік сховав три поліетиленових мішки.
У них містились дитячий одяг та взуття, іграшки в асортименті. Всього – 61 кг, вартість товару оцінена у 24,5 тис грн.
Відтак, через прихований товар на склад митниці вилучено ще й автобус марки Mercedes-Benz. Його оцінили у 324 540 грн.
Остаточні рішення у справі про порушення митних правил прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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