Через таємний сховок у водія вилучили рейсовий автобус на «Устилузі»

У пункті пропуску "Устилуг", у рейсовому автобусі «Томашов - Нововолинськ» волинські митники виявили таємний сховок.Його влаштував водій автобуса, - інформує Волинська митниця ДФС.У заздалегідь виготовлених в кустарних умовах і зашитих на рівні багажного відсіку ємностях, чоловік сховав три поліетиленових мішки.У них містились дитячий одяг та взуття, іграшки в асортименті. Всього – 61 кг, вартість товару оцінена у 24,5 тис грн.Відтак, через прихований товар на склад митниці вилучено ще й автобус марки Mercedes-Benz. Його оцінили у 324 540 грн.Остаточні рішення у справі про порушення митних правил прийматиме суд.