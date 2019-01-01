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Через таємний сховок у водія вилучили рейсовий автобус на «Устилузі»

Через таємний сховок у водія вилучили рейсовий автобус на «Устилузі»
У пункті пропуску "Устилуг", у рейсовому автобусі «Томашов - Нововолинськ» волинські митники виявили таємний сховок.

Його влаштував водій автобуса, - інформує Волинська митниця ДФС.

У заздалегідь виготовлених в кустарних умовах і зашитих на рівні багажного відсіку ємностях, чоловік сховав три поліетиленових мішки.

У них містились дитячий одяг та взуття, іграшки в асортименті. Всього – 61 кг, вартість товару оцінена у 24,5 тис грн.

Відтак, через прихований товар на склад митниці вилучено ще й автобус марки Mercedes-Benz. Його оцінили у 324 540 грн.

Остаточні рішення у справі про порушення митних правил прийматиме суд.



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Теги: водій, сховок, Устилуг
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