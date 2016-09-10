На Дніпропетровщині підліток вистрілив 7-річному братові в голову з пістолета





Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, - пише



"Подія сталася в ніч з 5 на 6 червня близько опівночі у м. Вільногірську", - йдеться у повідомленні.



Наразі відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України, поліція встановлює обставини отримання дитиною тілесних ушкоджень. Також стосовно батька хлопчика відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання незареєстрованої зброї (ч. 1 ст. 263).



Своєю чергою перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook розповів, що після інциденту старший хлопець втік з дому.



Поранену дитину госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вільногірську 14-річний хлопець поранив із травматичного пістолета свого 7-річного брата.Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, - пише ТСН "Подія сталася в ніч з 5 на 6 червня близько опівночі у м. Вільногірську", - йдеться у повідомленні.Наразі відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України, поліція встановлює обставини отримання дитиною тілесних ушкоджень. Також стосовно батька хлопчика відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання незареєстрованої зброї (ч. 1 ст. 263).Своєю чергою перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook розповів, що після інциденту старший хлопець втік з дому.Поранену дитину госпіталізували.

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