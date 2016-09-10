На Дніпропетровщині підліток вистрілив 7-річному братові в голову з пістолета
Сьогодні, 12:35
У Вільногірську 14-річний хлопець поранив із травматичного пістолета свого 7-річного брата.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, - пише ТСН.
"Подія сталася в ніч з 5 на 6 червня близько опівночі у м. Вільногірську", - йдеться у повідомленні.
Наразі відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України, поліція встановлює обставини отримання дитиною тілесних ушкоджень. Також стосовно батька хлопчика відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання незареєстрованої зброї (ч. 1 ст. 263).
Своєю чергою перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook розповів, що після інциденту старший хлопець втік з дому.
Поранену дитину госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, - пише ТСН.
"Подія сталася в ніч з 5 на 6 червня близько опівночі у м. Вільногірську", - йдеться у повідомленні.
Наразі відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України, поліція встановлює обставини отримання дитиною тілесних ушкоджень. Також стосовно батька хлопчика відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання незареєстрованої зброї (ч. 1 ст. 263).
Своєю чергою перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook розповів, що після інциденту старший хлопець втік з дому.
Поранену дитину госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку браконьєр хотів ловити рибу сіткою. ФОТО
Сьогодні, 12:38
На Дніпропетровщині підліток вистрілив 7-річному братові в голову з пістолета
Сьогодні, 12:35
У селі на Волині повісилась пенсіонерка
Сьогодні, 11:53