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На Дніпропетровщині підліток вистрілив 7-річному братові в голову з пістолета

На Дніпропетровщині підліток вистрілив 7-річному братові в голову з пістолета
У Вільногірську 14-річний хлопець поранив із травматичного пістолета свого 7-річного брата.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, - пише ТСН.

"Подія сталася в ніч з 5 на 6 червня близько опівночі  у м. Вільногірську", - йдеться у повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України, поліція встановлює обставини отримання дитиною тілесних ушкоджень. Також стосовно батька хлопчика відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання незареєстрованої зброї (ч. 1 ст. 263).

Своєю чергою перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook розповів, що після інциденту старший хлопець втік з дому.

Поранену дитину госпіталізували.

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Теги: підліток, зброя
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