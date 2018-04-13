У Луцьку браконьєр хотів ловити рибу сіткою. ФОТО





Про це повідомив Юрій Шум на своїй сторінці у Facebook.



Він зазначив, що виявив чоловіка о 9 ранку.



«Серед білого дня серед великої кількості прохожих спокійно ставили сітку. Витягували її назад менш спокійно» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в парку 900-річчя виявили чоловіка, який хотів поставити сітку для ловлі риби.Про це повідомивна своїй сторінці у Facebook.Він зазначив, що виявив чоловіка о 9 ранку.«Серед білого дня серед великої кількості прохожих спокійно ставили сітку. Витягували її назад менш спокійно» – йдеться у дописі.

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