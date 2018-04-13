вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку браконьєр хотів ловити рибу сіткою. ФОТО

У Луцьку браконьєр хотів ловити рибу сіткою. ФОТО
У Луцьку в парку 900-річчя виявили чоловіка, який хотів поставити сітку для ловлі риби.

Про це повідомив Юрій Шум на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що виявив чоловіка о 9 ранку.

«Серед білого дня серед великої кількості прохожих спокійно ставили сітку. Витягували її назад менш спокійно» – йдеться у дописі.

У Луцьку браконьєр хотів ловити рибу сіткою. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: риба, порушник, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аваков вперше зустрівся із родиною 5-річного хлопчика, якого вбили поліцейські
Сьогодні, 12:52
На Волині двоє чоловіків посеред вулиці пограбували неповнолітнього
Сьогодні, 12:43
У Луцьку браконьєр хотів ловити рибу сіткою. ФОТО
Сьогодні, 12:38
На Дніпропетровщині підліток вистрілив 7-річному братові в голову з пістолета
Сьогодні, 12:35
Через таємний сховок у водія вилучили рейсовий автобус на «Устилузі»
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
За березень на Волині зловили близько 50 «рибних» браконьєрів. ВІДЕО За березень на Волині зловили близько 50 «рибних» браконьєрів. ВІДЕО
13 квітень, 2018, 15:24
Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував
31 березень, 23:09
Показали, як у луцькому парку рятують рибу від загибелі. ФОТО Показали, як у луцькому парку рятують рибу від загибелі. ФОТО
24 січень, 17:08
На Стиру прорубали ополонки, щоб рибі було чим дихати На Стиру прорубали ополонки, щоб рибі було чим дихати
21 січень, 18:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
04 червень, 05:08
 1
П'яний водій легковика «наздогнав» фуру лучанина. ФОТО
Сьогодні, 13:22
 0
На волинській трасі каміння, яке летіло з-під трактора, розтрощило лобове скло автівки
Сьогодні, 13:10
 0
На Волині молодик за вечір пограбував двох дівчат
Сьогодні, 13:05
 0
Аваков вперше зустрівся із родиною 5-річного хлопчика, якого вбили поліцейські
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8
﻿