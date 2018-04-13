У Луцьку браконьєр хотів ловити рибу сіткою. ФОТО
Сьогодні, 12:38
У Луцьку в парку 900-річчя виявили чоловіка, який хотів поставити сітку для ловлі риби.
Про це повідомив Юрій Шум на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що виявив чоловіка о 9 ранку.
«Серед білого дня серед великої кількості прохожих спокійно ставили сітку. Витягували її назад менш спокійно» – йдеться у дописі.
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Про це повідомив Юрій Шум на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що виявив чоловіка о 9 ранку.
«Серед білого дня серед великої кількості прохожих спокійно ставили сітку. Витягували її назад менш спокійно» – йдеться у дописі.
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У Луцьку браконьєр хотів ловити рибу сіткою. ФОТО
Сьогодні, 12:38