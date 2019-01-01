На Волині двоє чоловіків посеред вулиці пограбували неповнолітнього
Сьогодні, 12:43
У Володимирі-Волинському двоє чоловіків пограбували неповнолітнього, забравши в нього гроші.
Інцидент трапився 4-го червня приблизно о 21:30 , - пише “БУГ”.
У поліції розповіли, що випадок стався біля одного із супермаркетів по вулиці Ковельській. Двоє чоловіків підійшли до 17-річного володимирчанина та з кишені його штанів забрали 300 гривень.
Правоохоронці встановили, що грабіжниками були 30-річний мешканець села Зоря та 22-х річний житель міста Жашковичі Житомирської області. Обоє раніше не були судимі.
За фактом відкрите кримінальне провадження.
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Інцидент трапився 4-го червня приблизно о 21:30 , - пише “БУГ”.
У поліції розповіли, що випадок стався біля одного із супермаркетів по вулиці Ковельській. Двоє чоловіків підійшли до 17-річного володимирчанина та з кишені його штанів забрали 300 гривень.
Правоохоронці встановили, що грабіжниками були 30-річний мешканець села Зоря та 22-х річний житель міста Жашковичі Житомирської області. Обоє раніше не були судимі.
За фактом відкрите кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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