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На Волині двоє чоловіків посеред вулиці пограбували неповнолітнього

На Волині двоє чоловіків посеред вулиці пограбували неповнолітнього
У Володимирі-Волинському двоє чоловіків пограбували неповнолітнього, забравши в нього гроші.

Інцидент трапився 4-го червня приблизно о 21:30 , - пише “БУГ”.

У поліції розповіли, що випадок стався біля одного із супермаркетів по вулиці Ковельській. Двоє чоловіків підійшли до 17-річного володимирчанина та з кишені його штанів забрали 300 гривень.

Правоохоронці встановили, що грабіжниками були 30-річний мешканець села Зоря та 22-х річний житель міста Жашковичі Житомирської області. Обоє раніше не були судимі.

За фактом відкрите кримінальне провадження.

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Теги: пограбування, Волинь, підліток
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