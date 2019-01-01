На Волині двоє чоловіків посеред вулиці пограбували неповнолітнього





Інцидент трапився 4-го червня приблизно о 21:30 , - пише “БУГ”.



У поліції розповіли, що випадок стався біля одного із супермаркетів по вулиці Ковельській. Двоє чоловіків підійшли до 17-річного володимирчанина та з кишені його штанів забрали 300 гривень.



Правоохоронці встановили, що грабіжниками були 30-річний мешканець села Зоря та 22-х річний житель міста Жашковичі Житомирської області. Обоє раніше не були судимі.



За фактом відкрите кримінальне провадження.

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