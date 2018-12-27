На Волині молодик за вечір пограбував двох дівчат





Про це повідомили у



До Ковельського відділу поліції звернулась 18-річна місцева жителька, яка повідомила, що близько опівночі на Привокзальній площі міста її пограбували. Зловмисник повалив дівчину на землю та відібрав мобільний телефон. Сума збитків становить 6 тис. грн.



Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за розбій 32-річний місцевий житель. Його затримали.



До слова, правоохоронці з’ясували, що перед цим затриманий на зупинці громадського транспорту пограбував ще одну 18-річну ковельчанку. У неї грабіжник вихопив з рук мобільний телефон вартістю 2 тис. грн.



Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.



Викрадені речі вилучили та повернуть власникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 22-річний чоловік пограбував двох дівчат.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.До Ковельського відділу поліції звернулась 18-річна місцева жителька, яка повідомила, що близько опівночі на Привокзальній площі міста її пограбували. Зловмисник повалив дівчину на землю та відібрав мобільний телефон. Сума збитків становить 6 тис. грн.Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за розбій 32-річний місцевий житель. Його затримали.До слова, правоохоронці з’ясували, що перед цим затриманий на зупинці громадського транспорту пограбував ще одну 18-річну ковельчанку. У неї грабіжник вихопив з рук мобільний телефон вартістю 2 тис. грн.Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.Викрадені речі вилучили та повернуть власникам.

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