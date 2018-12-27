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На Волині молодик за вечір пограбував двох дівчат

На Волині молодик за вечір пограбував двох дівчат
У Ковелі 22-річний чоловік пограбував двох дівчат.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

До Ковельського відділу поліції звернулась 18-річна місцева жителька, яка повідомила, що близько опівночі на Привокзальній площі міста її пограбували. Зловмисник повалив дівчину на землю та відібрав мобільний телефон. Сума збитків становить 6 тис. грн.

Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за розбій 32-річний місцевий житель. Його затримали.

До слова, правоохоронці з’ясували, що перед цим затриманий на зупинці громадського транспорту пограбував ще одну 18-річну ковельчанку. У неї грабіжник вихопив з рук мобільний телефон вартістю 2 тис. грн.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Викрадені речі вилучили та повернуть власникам.

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Теги: поліція, Волинь, грабіж
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