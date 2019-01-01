На волинській трасі каміння, яке летіло з-під трактора, розтрощило лобове скло автівки





Неприємний інцидент трапився 30-го травня, - пише



Мешканець Нововолинська розповів, що в денну пору дня трактор косив траву обабіч дороги. Водій їхав дорогою, а з-під техніки летіло каміння. Потрапило по лобовому склу автомобіля та пошкодило його. Чоловік змушений ремонтувати автівку.



«Чому немає захисту на косі трактора або ж чому такі роботи не проводять вночі, коли немає значного руху на дорогах?», – обурюється нововолинець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі по вулиці Луцькій у Нововолинську каміння, яке летіло з-під трактора, зіпсувало скло автомобілю.Неприємний інцидент трапився 30-го травня, - пише Буг Мешканець Нововолинська розповів, що в денну пору дня трактор косив траву обабіч дороги. Водій їхав дорогою, а з-під техніки летіло каміння. Потрапило по лобовому склу автомобіля та пошкодило його. Чоловік змушений ремонтувати автівку.«Чому немає захисту на косі трактора або ж чому такі роботи не проводять вночі, коли немає значного руху на дорогах?», – обурюється нововолинець.

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