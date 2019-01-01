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П'яний водій легковика «наздогнав» фуру лучанина. ФОТО

П'яний водій легковика «наздогнав» фуру лучанина. ФОТО
На Житомирщині легковик влетів у вантажівку під керуванням лучанина.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Житомирській області.

Повідомлення про ДТП, що сталася на 225 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Анета, надійшло до поліції 1 червня близько 4.00.

На місці події поліцейські з’ясували, що нетверезий водій автомобіля «Volkswagen Passat», 38-річний житель Баранівського району, вчинив зіткнення із задньою частиною напівпричепа вантажівки «Renault Magnum 440» під керуванням 43-річного жителя м. Луцька.

Унаслідок ДТП водій легковика отримав травми.
П'яний водій легковика «наздогнав» фуру лучанина. ФОТО
П'яний водій легковика «наздогнав» фуру лучанина. ФОТО
П'яний водій легковика «наздогнав» фуру лучанина. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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