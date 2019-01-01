П'яний водій легковика «наздогнав» фуру лучанина. ФОТО





Про це повідомили у



Повідомлення про ДТП, що сталася на 225 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Анета, надійшло до поліції 1 червня близько 4.00.



На місці події поліцейські з’ясували, що нетверезий водій автомобіля «Volkswagen Passat», 38-річний житель Баранівського району, вчинив зіткнення із задньою частиною напівпричепа вантажівки «Renault Magnum 440» під керуванням 43-річного жителя м. Луцька.



Унаслідок ДТП водій легковика отримав травми.



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