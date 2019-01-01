На Київщині прощаються з 5-річним хлопчиком, якому вистрілили в голову поліцейські. ВІДЕО

Кирилом Тлявовим - хлопчиком, який



Чимало містян прийшли до будинку загиблої дитини, щоб виказати родині свої співчуття, - пише



Для бабусі хлопчика довелося викликати швидку, у жінки не витримали нерви і батькам загиблого Кирилка довелося заспокоювати її словами і проханнями протриматися і попрощатися з малюком.



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За словами журналістки ТСН, видно, що рідні малюка вже дещо втомилися від такої публічності і досі не можуть оговтатись від подій.



На місце трагедії і до місцевого відділку поліції містяни несуть м’які іграшки. На відділку на прапор поліцейські повісили чорну стрічку на знак жалоби. Очікують, що хтось з силовиків прийде і на прощання з Кирилком.



За життя хлопчик боровся від минулої п'ятниці, відколи на подвір'ї у нього влучила куля, у той час коли неподалік ймовірно п'яні правоохоронці гатили по бляшанках. Смерть дитини і спроби поліції приховати злочин збурили суспільство.



Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині двоє п'яних поліцейських вирішили розважитися й постріляти в бляшанки. За збігом обставин під кулю потрапив 5-річний Кирило Тлявов. Хлопця доправили до лікарні в Києві.



1 червня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. 2 червня поліцейським оголосили підозри - ДБР пом’якшило категорію злочину.



Через кілька днів, 3 червня стало відомо про смерть хлопця в лікарні. Прокуратура перекваліфікувала справу. Тепер правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення.



Звістка про "розваги" правоохоронців та смерть дитини збурила суспільство. Увечері 3 червня під стінами МВС люди організували акцію. Після цього стало відомо про відсторонення керівництва районної та обласної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переяслав-Хмельницький у жалобі, місто прощається із 5-річним- хлопчиком, який помер внаслідок кульового поранення випущеної поліцейськими Чимало містян прийшли до будинку загиблої дитини, щоб виказати родині свої співчуття, - пише ТСН Для бабусі хлопчика довелося викликати швидку, у жінки не витримали нерви і батькам загиблого Кирилка довелося заспокоювати її словами і проханнями протриматися і попрощатися з малюком.За словами журналістки ТСН, видно, що рідні малюка вже дещо втомилися від такої публічності і досі не можуть оговтатись від подій.На місце трагедії і до місцевого відділку поліції містяни несуть м’які іграшки. На відділку на прапор поліцейські повісили чорну стрічку на знак жалоби. Очікують, що хтось з силовиків прийде і на прощання з Кирилком.За життя хлопчик боровся від минулої п'ятниці, відколи на подвір'ї у нього влучила куля, у той час коли неподалік ймовірно п'яні правоохоронці гатили по бляшанках. Смерть дитини і спроби поліції приховати злочин збурили суспільство.Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині двоє п'яних поліцейських вирішили розважитися й постріляти в бляшанки. За збігом обставин під кулю потрапив 5-річний Кирило Тлявов. Хлопця доправили до лікарні в Києві.1 червня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. 2 червня поліцейським оголосили підозри - ДБР пом’якшило категорію злочину.Через кілька днів, 3 червня стало відомо про смерть хлопця в лікарні. Прокуратура перекваліфікувала справу. Тепер правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення.Звістка про "розваги" правоохоронців та смерть дитини збурила суспільство. Увечері 3 червня під стінами МВС люди організували акцію. Після цього стало відомо про відсторонення керівництва районної та обласної поліції.

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