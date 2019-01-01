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На Київщині прощаються з 5-річним хлопчиком, якому вистрілили в голову поліцейські. ВІДЕО

На Київщині прощаються з 5-річним хлопчиком, якому вистрілили в голову поліцейські. ВІДЕО
Переяслав-Хмельницький у жалобі, місто прощається із 5-річним Кирилом Тлявовим - хлопчиком, який помер внаслідок кульового поранення випущеної поліцейськими.

Чимало містян прийшли до будинку загиблої дитини, щоб виказати родині свої співчуття, - пише ТСН.

Для бабусі хлопчика довелося викликати швидку, у жінки не витримали нерви і батькам загиблого Кирилка довелося заспокоювати її словами і проханнями протриматися і попрощатися з малюком.

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За словами журналістки ТСН, видно, що рідні малюка вже дещо втомилися від такої публічності і досі не можуть оговтатись від подій.

На місце трагедії і до місцевого відділку поліції містяни несуть м’які іграшки. На відділку на прапор поліцейські повісили чорну стрічку на знак жалоби. Очікують, що хтось з силовиків прийде і на прощання з Кирилком.

За життя хлопчик боровся від минулої п'ятниці, відколи на подвір'ї у нього влучила куля, у той час коли неподалік ймовірно п'яні правоохоронці гатили по бляшанках. Смерть дитини і спроби поліції приховати злочин збурили суспільство.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині двоє п'яних поліцейських вирішили розважитися й постріляти в бляшанки. За збігом обставин під кулю потрапив 5-річний Кирило Тлявов. Хлопця доправили до лікарні в Києві.

1 червня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. 2 червня поліцейським оголосили підозри - ДБР пом’якшило категорію злочину.

Через кілька днів, 3 червня стало відомо про смерть хлопця в лікарні. Прокуратура перекваліфікувала справу. Тепер правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення.

Звістка про "розваги" правоохоронців та смерть дитини збурила суспільство. Увечері 3 червня під стінами МВС люди організували акцію. Після цього стало відомо про відсторонення керівництва районної та обласної поліції.


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Теги: хлопчик, поранення, голова, куля, прощання
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