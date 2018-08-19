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Чоловіка, який ледве не втопився у Луцьку, врятували студенти

Чоловіка, який ледве не втопився у Луцьку, врятували студенти
У Луцьку 32-річний чоловік хотів переплисти водойму, але не розрахував сили та почав тонути. Його врятували студенти-рятувальники.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, інцидент трапився 4 червня. На Теремнівській водоймі рятувальники міського комунального поста надали вчасну і кваліфіковану допомогу потопаючому.

Обідньої пори один з багатьох відпочивальників, 32-річний Володимир П., вирішив перепливти ставок, але не розрахував свої сили і почав тонути на середині водойми.

Плавці-рятувальники Андрій Дуда, студент 4-го курсу Луцького педагогічного коледжу та Андрій Наумов, студент 3-го курсу Східноєвропейського Національного університету, які чергували на рятувальному посту, побачили сигнали про допомогу, кинулись у воду і змогли витягнути потопаючого на берег. Людина була без ознак життя: дихання і пульс не прослуховувалися.

Хлопці викликали «швидку» і розпочали реанімаційні заходи - непрямий масаж серця і штучне дихання. Через 4 хвилини потерпілий почав дихати, прибули медики.

Карета швидкої допомоги госпіталізувала чоловіка в реанімаційне відділення міської лікарні. Медики констатували, що якби не своєчасна допомога від рятівників, потерпілий міг загинути.

Готується клопотання про заохочення юнаків.

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Теги: потопельник, рятувальник, Луцьк
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