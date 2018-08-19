Чоловіка, який ледве не втопився у Луцьку, врятували студенти
Сьогодні, 13:46
У Луцьку 32-річний чоловік хотів переплисти водойму, але не розрахував сили та почав тонути. Його врятували студенти-рятувальники.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 4 червня. На Теремнівській водоймі рятувальники міського комунального поста надали вчасну і кваліфіковану допомогу потопаючому.
Обідньої пори один з багатьох відпочивальників, 32-річний Володимир П., вирішив перепливти ставок, але не розрахував свої сили і почав тонути на середині водойми.
Плавці-рятувальники Андрій Дуда, студент 4-го курсу Луцького педагогічного коледжу та Андрій Наумов, студент 3-го курсу Східноєвропейського Національного університету, які чергували на рятувальному посту, побачили сигнали про допомогу, кинулись у воду і змогли витягнути потопаючого на берег. Людина була без ознак життя: дихання і пульс не прослуховувалися.
Хлопці викликали «швидку» і розпочали реанімаційні заходи - непрямий масаж серця і штучне дихання. Через 4 хвилини потерпілий почав дихати, прибули медики.
Карета швидкої допомоги госпіталізувала чоловіка в реанімаційне відділення міської лікарні. Медики констатували, що якби не своєчасна допомога від рятівників, потерпілий міг загинути.
Готується клопотання про заохочення юнаків.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 4 червня. На Теремнівській водоймі рятувальники міського комунального поста надали вчасну і кваліфіковану допомогу потопаючому.
Обідньої пори один з багатьох відпочивальників, 32-річний Володимир П., вирішив перепливти ставок, але не розрахував свої сили і почав тонути на середині водойми.
Плавці-рятувальники Андрій Дуда, студент 4-го курсу Луцького педагогічного коледжу та Андрій Наумов, студент 3-го курсу Східноєвропейського Національного університету, які чергували на рятувальному посту, побачили сигнали про допомогу, кинулись у воду і змогли витягнути потопаючого на берег. Людина була без ознак життя: дихання і пульс не прослуховувалися.
Хлопці викликали «швидку» і розпочали реанімаційні заходи - непрямий масаж серця і штучне дихання. Через 4 хвилини потерпілий почав дихати, прибули медики.
Карета швидкої допомоги госпіталізувала чоловіка в реанімаційне відділення міської лікарні. Медики констатували, що якби не своєчасна допомога від рятівників, потерпілий міг загинути.
Готується клопотання про заохочення юнаків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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