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У Луцьку відбудеться відкрита зустріч із відомим хірургом Валіхновським

У Луцьку відбудеться відкрита зустріч із відомим хірургом Валіхновським
Відомий хірург Ростислав Валіхновський запросив лучан на відкриту зустріч 7 червня.

Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook.

«Шановні пацієнти, запрошую на відкриту зустріч», – пише Ростислав Валіхновський.

Лікар зазначив, що зустріч відбудеться у готелі «Україна», що за адресою: вулиця Словацького, 2.

Початок – о 18:00.

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Теги: хірург, Валіхновський
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