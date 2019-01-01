У Луцьку відбудеться відкрита зустріч із відомим хірургом Валіхновським
Сьогодні, 13:59
Відомий хірург Ростислав Валіхновський запросив лучан на відкриту зустріч 7 червня.
Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook.
«Шановні пацієнти, запрошую на відкриту зустріч», – пише Ростислав Валіхновський.
Лікар зазначив, що зустріч відбудеться у готелі «Україна», що за адресою: вулиця Словацького, 2.
Початок – о 18:00.
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Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook.
«Шановні пацієнти, запрошую на відкриту зустріч», – пише Ростислав Валіхновський.
Лікар зазначив, що зустріч відбудеться у готелі «Україна», що за адресою: вулиця Словацького, 2.
Початок – о 18:00.
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