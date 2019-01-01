Історія нескорених: у Володимирі презентували книгу про 51-шу бригаду. ФОТО

Жанна Білоцька презентувала книгу, над якою працювала близько 3 років – «51/14 – історія нескорених».



Вона розповідає історію легендарної 51 ОМБр, - пише



У книзі зібрано 100 історій про життя військових, волонтерів і капеланів. 30 із них авторства Жанни Білоцької. Ще до написання книги долучилося 35 журналістів.



Інтернет-виданню «БУГ» Жанна Білоцька розповіла, що аби видати книжку, довелося шукати фінансування. Так дехто книгу «передплатив», а також кошти виділили спонсори.



“Дуже дякую усім, хто допоміг зібрати кошти. Моїх історій 30, всього їх у книзі сто. Ми також додали як частину книги блог Владислава Якушева. Це історії про бойовий шлях бригади, про полон. Трішки привідкрили завісу усіх подій. Є навіть історії командирів, думка військового експерта Олега Жданова.



Сьогодні 51-шу ОМБр ніде не згадують, її майже викреслили історії, а я хочу щоб її не забували, щоб не забували тих хлопців, які воювали за нас. І я дуже би хотіла щоб 51-ій повернули ім’я і бойовий прапор“, – сказала авторка.



Жанна Білоцька розповіла, що тираж книги обмежений, проте, скоріше за все, книгу ше будуть додруковувати.



На презентацію книги завітали друзі авторки, колеги, військові і люди, чиї життєві історії потрапили до книги.



Як розповідала раніше Жанна Білоцька, ідея написання книги зародилася після того, як 51-ша окрема механізована бригада, пошматована і знекровлена повернулася зі сходу. Майже одразу з’явилася інформація про її розформування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 4-го червняпрезентувала книгу, над якою працювала близько 3 років – «51/14 – історія нескорених».Вона розповідає історію легендарної 51 ОМБр, - пише Буг У книзі зібрано 100 історій про життя військових, волонтерів і капеланів. 30 із них авторства Жанни Білоцької. Ще до написання книги долучилося 35 журналістів.Інтернет-виданню «БУГ» Жанна Білоцька розповіла, що аби видати книжку, довелося шукати фінансування. Так дехто книгу «передплатив», а також кошти виділили спонсори.“Дуже дякую усім, хто допоміг зібрати кошти. Моїх історій 30, всього їх у книзі сто. Ми також додали як частину книги блог Владислава Якушева. Це історії про бойовий шлях бригади, про полон. Трішки привідкрили завісу усіх подій. Є навіть історії командирів, думка військового експерта Олега Жданова.Сьогодні 51-шу ОМБр ніде не згадують, її майже викреслили історії, а я хочу щоб її не забували, щоб не забували тих хлопців, які воювали за нас. І я дуже би хотіла щоб 51-ій повернули ім’я і бойовий прапор“, – сказала авторка.Жанна Білоцька розповіла, що тираж книги обмежений, проте, скоріше за все, книгу ше будуть додруковувати.На презентацію книги завітали друзі авторки, колеги, військові і люди, чиї життєві історії потрапили до книги.Як розповідала раніше Жанна Білоцька, ідея написання книги зародилася після того, як 51-ша окрема механізована бригада, пошматована і знекровлена повернулася зі сходу. Майже одразу з’явилася інформація про її розформування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію