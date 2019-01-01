вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Історія нескорених: у Володимирі презентували книгу про 51-шу бригаду. ФОТО

Історія нескорених: у Володимирі презентували книгу про 51-шу бригаду. ФОТО
У Володимирі-Волинському 4-го червня Жанна Білоцька презентувала книгу, над якою працювала близько 3 років – «51/14 – історія нескорених».

Вона розповідає історію легендарної 51 ОМБр, - пише Буг.

У книзі зібрано 100 історій про життя військових, волонтерів і капеланів. 30 із них авторства Жанни Білоцької. Ще до написання книги долучилося 35 журналістів.

Інтернет-виданню «БУГ» Жанна Білоцька розповіла, що аби видати книжку, довелося шукати фінансування. Так дехто книгу «передплатив», а також кошти виділили спонсори.

“Дуже дякую усім, хто допоміг зібрати кошти. Моїх історій 30, всього їх у книзі сто. Ми також додали як частину книги блог Владислава Якушева. Це історії про бойовий шлях бригади, про полон. Трішки привідкрили завісу усіх подій. Є навіть історії командирів, думка військового експерта Олега Жданова.

Сьогодні 51-шу ОМБр ніде не згадують, її майже викреслили історії, а я хочу щоб її не забували, щоб не забували тих хлопців, які воювали за нас. І я дуже би хотіла щоб 51-ій повернули ім’я і бойовий прапор“, – сказала авторка.

Жанна Білоцька розповіла, що тираж книги обмежений, проте, скоріше за все, книгу ше будуть додруковувати.

На презентацію книги завітали друзі авторки, колеги, військові і люди, чиї життєві історії потрапили до книги.

Як розповідала раніше Жанна Білоцька, ідея написання книги зародилася після того, як 51-ша окрема механізована бригада, пошматована і знекровлена повернулася зі сходу. Майже одразу з’явилася інформація про її розформування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, книга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Історія нескорених: у Володимирі презентували книгу про 51-шу бригаду. ФОТО
Сьогодні, 14:52
Тарас Михалик відвідав матч «Волині» у футболці луцького клубу. ФОТО
Сьогодні, 14:28
Перші п’ять шкільних автобусів «БОГДАН А22412» вирушили у Житомирську область
Сьогодні, 14:02
У Луцьку відбудеться відкрита зустріч із відомим хірургом Валіхновським
Сьогодні, 13:59
Чоловіка, який ледве не втопився у Луцьку, врятували студенти
Сьогодні, 13:46
Схожі новини
На Волині презентували книгу з легендами про княже місто На Волині презентували книгу з легендами про княже місто
11 лютий, 18:00
У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО
03 червень, 10:53
Василівська ротонда у Володимирі 100 років тому. ФОТО Василівська ротонда у Володимирі 100 років тому. ФОТО
01 червень, 19:38
Повідомили нову дату змагань з мотокросу у Володимирі-Волинському Повідомили нову дату змагань з мотокросу у Володимирі-Волинському
01 червень, 02:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
04 червень, 05:08
 1
Історія нескорених: у Володимирі презентували книгу про 51-шу бригаду. ФОТО
Сьогодні, 14:52
 0
Тарас Михалик відвідав матч «Волині» у футболці луцького клубу. ФОТО
Сьогодні, 14:28
 0
Перші п’ять шкільних автобусів «БОГДАН А22412» вирушили у Житомирську область
Сьогодні, 14:02
 0
У Луцьку відбудеться відкрита зустріч із відомим хірургом Валіхновським
Сьогодні, 13:59
 0
Медіа
відео
1/8
﻿