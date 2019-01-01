У Дніпрі в під'їзді зарубали жінку





Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.



Жінку госпіталізували, але у лікарні, не приходячи до тями, вона померла.



Розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шевченківському районі міста Дніпра в під’їзді будинку знайшли жінку з рубленою раною голови.Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.Жінку госпіталізували, але у лікарні, не приходячи до тями, вона померла.Розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.

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