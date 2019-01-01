У Дніпрі в під'їзді зарубали жінку
Сьогодні, 15:18
У Шевченківському районі міста Дніпра в під’їзді будинку знайшли жінку з рубленою раною голови.
Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Жінку госпіталізували, але у лікарні, не приходячи до тями, вона померла.
Розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.
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Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Жінку госпіталізували, але у лікарні, не приходячи до тями, вона померла.
Розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.
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