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У Дніпрі в під'їзді зарубали жінку

У Дніпрі в під'їзді зарубали жінку
У Шевченківському районі міста Дніпра в під’їзді будинку знайшли жінку з рубленою раною голови.

Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Жінку госпіталізували, але у лікарні, не приходячи до тями, вона померла.

Розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.

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Теги: смерть
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