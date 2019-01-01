Лучани скаржаться на занедбаний дитячий майданчик. ВІДЕО





Мешканці розповідають, що 2014 року тут за міські бюджетні гроші встановили ігровий комплекс — гойдалку-балансир та дві лавки. За п’ять років дитяче обладнання понищилось і зараз може бути небезпечним; діти, коли спускаються, травмуються, - пише



“Лавочка зламана, машина потрощена. Дитина, якщо й вийде, то покалічитися може. Тут для дітей, щоб погратися взагалі немає. Не пускаємо, йдемо на сусідні майданчики, нас звідти гонять, бо там виходять їх мами, які кажуть, що зробили за свій кошт”, - говорить Олександр Шамрило, житель будинку на вул. Шота Руставелі, 13 “А”.



"Маю троє діток, так що є з ким гуляти. А гуляти по суті не має де. Ідемо туди до Фіміаму гарний майданчик. В нас тут те що є, то вже все порозбивали”, - розповідає Валентина Бацанська.



А Людмила Тарнавська каже, що зверталися за допомогою у різні інстанції міськради, але їм ніхто не допоміг:



“У мене є донька, якій шість років. Звісно, зараз літня пора і вона хоче гуляти, а я її саму відпустити не можу. Вона іде гуляти в інший двір. А я б її хотіла бачити у своєму дворі, щоб вона тут проводила час. Не має нічого нормального. Тут все ще дореволюційне, декілька років тому зробили кілька лавочок, гойдалку з якої моя дитина впала два рази. Тут зовсім ненормальний спуск”.



Хто має ремонтувати гойдалку-балансир на цьому дитячому майданчику — журналісти поцікавилися у директора житлово-комунального підприємства №2 Луцька Володимира Рижука. З його слів, обслуговування гойдалок на прибудинкових територіях не входить в тариф, який оплачують мешканці будинків.



"Коли людина оплачує утримання будинку, то в тому тарифу не має ремонту покраски дитячих майданчиків. Обладнання, яке ви бачили там нове, вони мають бути сертифіковані. Чи вони є сертифіковані, бо я не знаю чи їх закуповували за кошти міського бюджету чи депутатського фонду я не готовий сказати. Ми не маємо права робити зварку, але це ми не маємо права. Тому що коли ми зваримо цього ланцюжка, то він на сварці може лопнути знову чи ще в якомусь місці, а потім скажуть: в мене дитина впала, травмувалася і будуть всі претензії до ЖКП”, - розповів Володимир Рижук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку жителі будинку на вулиці Шота Руставелі, 13 розповіли, що на їх прибудинковій території розташований занедбаний дитячий майданчик.Мешканці розповідають, що 2014 року тут за міські бюджетні гроші встановили ігровий комплекс — гойдалку-балансир та дві лавки. За п’ять років дитяче обладнання понищилось і зараз може бути небезпечним; діти, коли спускаються, травмуються, - пише Суспільне Волині “Лавочка зламана, машина потрощена. Дитина, якщо й вийде, то покалічитися може. Тут для дітей, щоб погратися взагалі немає. Не пускаємо, йдемо на сусідні майданчики, нас звідти гонять, бо там виходять їх мами, які кажуть, що зробили за свій кошт”, - говорить Олександр Шамрило, житель будинку на вул. Шота Руставелі, 13 “А”."Маю троє діток, так що є з ким гуляти. А гуляти по суті не має де. Ідемо туди до Фіміаму гарний майданчик. В нас тут те що є, то вже все порозбивали”, - розповідає Валентина Бацанська.А Людмила Тарнавська каже, що зверталися за допомогою у різні інстанції міськради, але їм ніхто не допоміг:“У мене є донька, якій шість років. Звісно, зараз літня пора і вона хоче гуляти, а я її саму відпустити не можу. Вона іде гуляти в інший двір. А я б її хотіла бачити у своєму дворі, щоб вона тут проводила час. Не має нічого нормального. Тут все ще дореволюційне, декілька років тому зробили кілька лавочок, гойдалку з якої моя дитина впала два рази. Тут зовсім ненормальний спуск”.Хто має ремонтувати гойдалку-балансир на цьому дитячому майданчику — журналісти поцікавилися у директора житлово-комунального підприємства №2 Луцька. З його слів, обслуговування гойдалок на прибудинкових територіях не входить в тариф, який оплачують мешканці будинків."Коли людина оплачує утримання будинку, то в тому тарифу не має ремонту покраски дитячих майданчиків. Обладнання, яке ви бачили там нове, вони мають бути сертифіковані. Чи вони є сертифіковані, бо я не знаю чи їх закуповували за кошти міського бюджету чи депутатського фонду я не готовий сказати. Ми не маємо права робити зварку, але це ми не маємо права. Тому що коли ми зваримо цього ланцюжка, то він на сварці може лопнути знову чи ще в якомусь місці, а потім скажуть: в мене дитина впала, травмувалася і будуть всі претензії до ЖКП”, - розповів Володимир Рижук.

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