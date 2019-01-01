Лучани скаржаться на занедбаний дитячий майданчик. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
У Луцьку жителі будинку на вулиці Шота Руставелі, 13 розповіли, що на їх прибудинковій території розташований занедбаний дитячий майданчик.
Мешканці розповідають, що 2014 року тут за міські бюджетні гроші встановили ігровий комплекс — гойдалку-балансир та дві лавки. За п’ять років дитяче обладнання понищилось і зараз може бути небезпечним; діти, коли спускаються, травмуються, - пише Суспільне Волині.
“Лавочка зламана, машина потрощена. Дитина, якщо й вийде, то покалічитися може. Тут для дітей, щоб погратися взагалі немає. Не пускаємо, йдемо на сусідні майданчики, нас звідти гонять, бо там виходять їх мами, які кажуть, що зробили за свій кошт”, - говорить Олександр Шамрило, житель будинку на вул. Шота Руставелі, 13 “А”.
"Маю троє діток, так що є з ким гуляти. А гуляти по суті не має де. Ідемо туди до Фіміаму гарний майданчик. В нас тут те що є, то вже все порозбивали”, - розповідає Валентина Бацанська.
А Людмила Тарнавська каже, що зверталися за допомогою у різні інстанції міськради, але їм ніхто не допоміг:
“У мене є донька, якій шість років. Звісно, зараз літня пора і вона хоче гуляти, а я її саму відпустити не можу. Вона іде гуляти в інший двір. А я б її хотіла бачити у своєму дворі, щоб вона тут проводила час. Не має нічого нормального. Тут все ще дореволюційне, декілька років тому зробили кілька лавочок, гойдалку з якої моя дитина впала два рази. Тут зовсім ненормальний спуск”.
Хто має ремонтувати гойдалку-балансир на цьому дитячому майданчику — журналісти поцікавилися у директора житлово-комунального підприємства №2 Луцька Володимира Рижука. З його слів, обслуговування гойдалок на прибудинкових територіях не входить в тариф, який оплачують мешканці будинків.
"Коли людина оплачує утримання будинку, то в тому тарифу не має ремонту покраски дитячих майданчиків. Обладнання, яке ви бачили там нове, вони мають бути сертифіковані. Чи вони є сертифіковані, бо я не знаю чи їх закуповували за кошти міського бюджету чи депутатського фонду я не готовий сказати. Ми не маємо права робити зварку, але це ми не маємо права. Тому що коли ми зваримо цього ланцюжка, то він на сварці може лопнути знову чи ще в якомусь місці, а потім скажуть: в мене дитина впала, травмувалася і будуть всі претензії до ЖКП”, - розповів Володимир Рижук.
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Мешканці розповідають, що 2014 року тут за міські бюджетні гроші встановили ігровий комплекс — гойдалку-балансир та дві лавки. За п’ять років дитяче обладнання понищилось і зараз може бути небезпечним; діти, коли спускаються, травмуються, - пише Суспільне Волині.
“Лавочка зламана, машина потрощена. Дитина, якщо й вийде, то покалічитися може. Тут для дітей, щоб погратися взагалі немає. Не пускаємо, йдемо на сусідні майданчики, нас звідти гонять, бо там виходять їх мами, які кажуть, що зробили за свій кошт”, - говорить Олександр Шамрило, житель будинку на вул. Шота Руставелі, 13 “А”.
"Маю троє діток, так що є з ким гуляти. А гуляти по суті не має де. Ідемо туди до Фіміаму гарний майданчик. В нас тут те що є, то вже все порозбивали”, - розповідає Валентина Бацанська.
А Людмила Тарнавська каже, що зверталися за допомогою у різні інстанції міськради, але їм ніхто не допоміг:
“У мене є донька, якій шість років. Звісно, зараз літня пора і вона хоче гуляти, а я її саму відпустити не можу. Вона іде гуляти в інший двір. А я б її хотіла бачити у своєму дворі, щоб вона тут проводила час. Не має нічого нормального. Тут все ще дореволюційне, декілька років тому зробили кілька лавочок, гойдалку з якої моя дитина впала два рази. Тут зовсім ненормальний спуск”.
Хто має ремонтувати гойдалку-балансир на цьому дитячому майданчику — журналісти поцікавилися у директора житлово-комунального підприємства №2 Луцька Володимира Рижука. З його слів, обслуговування гойдалок на прибудинкових територіях не входить в тариф, який оплачують мешканці будинків.
"Коли людина оплачує утримання будинку, то в тому тарифу не має ремонту покраски дитячих майданчиків. Обладнання, яке ви бачили там нове, вони мають бути сертифіковані. Чи вони є сертифіковані, бо я не знаю чи їх закуповували за кошти міського бюджету чи депутатського фонду я не готовий сказати. Ми не маємо права робити зварку, але це ми не маємо права. Тому що коли ми зваримо цього ланцюжка, то він на сварці може лопнути знову чи ще в якомусь місці, а потім скажуть: в мене дитина впала, травмувалася і будуть всі претензії до ЖКП”, - розповів Володимир Рижук.
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Коментарі 1
Коли в нас люди почнуть думати, щоб самим зробити, а не чекати, що їм зробить хтось. Якщо нема де гуляти, порахувала скільки потрібно витрат на ремонт, пройшлась по всім квартирам будинку щоб скінулись і зробити. Але деж треба сказати що ЖЕК поганий, влада погана бо люди самі не хочуть мати блага і робити щоб у дворі в них було гарно, а надіються на когось, це просто в нас ше закладено з часів СРСР. А я знаю в нас мама трьох дітей в дворі організувала створення майданчтка зібрала кошти, а батьки вийшли і помогли його зробити та в подальшому щорічно на ремонт скідуються і роблять, а тут тільки зробити ремонт необхідно.
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