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ТОП-5 музичних композицій від журналістки ВолиньPost

ТОП-5 музичних композицій від журналістки ВолиньPost
6 червня традиційно в Україні відзначають День журналіста. Аби вкотре не писати про те, коли вийшла друком перша газета, коли зародилася ця професія, що таке «джинса» чи чому журналістів називають «четвертою владою», Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило познайомити вас, дорогі читачі, із колективом редакції.

Будь-яку людину чи не найкраще «розсекречують» її звички, уподобання, уміння, тож працівники ВолиньPost у серії публікацій відкриваються з іншого, не зовсім звичного для читачів кута, де немає місця формальним повідомленням прес-служб.

Надія Міщук, журналіст
ТОП-5 музичних композицій від журналістки ВолиньPost

– Я не можу без неї. Не можу без неї кудись піти, не можу без неї їсти, не можу їхати в громадському транспорті, не можу без неї заснути... А коли забуваю вдома навушники, що через мою любов до неї трапляється вкрай рідко, настрій різко погіршується і все навколо здається не таким. Вона – це музика.

Зізнаюся, що за ери «Вконтакте» у мене навіть своя музична спільнота була – «only music can save us». Щодня, коли ще навчалася на журналіста в СНУ імені Лесі Українки, залюбки йшла додому, щоби пошукати нові треки, скомпонувати їх у різні за настроями та жанрами добірки. Тому, як ви вже, можливо, здогадалися, пропоную послухати й вам композиції, які вподобала, які першими спали на думку під час написання цих рядків. Адже виокремити щось найкрутіше з усього, що доводилося чути, я не можу, бо це ніби сказати любиш ти більше маму чи тата.

Placebo - Exit wounds
"In the arms of another
Who doesn't mean anything to you
Do you lose yourself in wonder?"


Jesse Mac Cormack - No love go
"I would stay if I was meant to
Spend the moment
Set fire"


Rhye - Taste
"Will you love me this way?
'Cause I'm dancing with my eyes closed"


Depeche Mode - Precious
"Things get damaged
Things get broken
I thought we'd manage
But words left unspoken"


RHODES - Love live on
"We’ll be happy in the dawn of a brand new day"

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Теги: ВолиньPost, редакція, День журналіста
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