ТОП-5 музичних композицій від журналістки ВолиньPost

– Я не можу без неї. Не можу без неї кудись піти, не можу без неї їсти, не можу їхати в громадському транспорті, не можу без неї заснути... А коли забуваю вдома навушники, що через мою любов до неї трапляється вкрай рідко, настрій різко погіршується і все навколо здається не таким. Вона – це музика.Зізнаюся, що за ери «Вконтакте» у мене навіть своя музична спільнота була – «only music can save us». Щодня, коли ще навчалася на журналіста в СНУ імені Лесі Українки, залюбки йшла додому, щоби пошукати нові треки, скомпонувати їх у різні за настроями та жанрами добірки. Тому, як ви вже, можливо, здогадалися, пропоную послухати й вам композиції, які вподобала, які першими спали на думку під час написання цих рядків. Адже виокремити щось найкрутіше з усього, що доводилося чути, я не можу, бо це ніби сказати любиш ти більше маму чи тата.