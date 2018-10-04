Судили чоловіка, який у Луцьку встромив ножа в груди знайомому





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області - пише



Останній, захищаючись, вийняв із кишені штанів ніж, яким вдарив чоловіка в груди та спричинив поранення, що відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.



Під час досудового розслідування між потерпілим та підозрюваним укладено угоду про примирення з умовою відшкодування завданих збитків.



У результаті суд ухвалив визнати винним чоловіка, який наніс удари ножем, за статтею 124 КК України (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) і призначити йому покарання у виді громадських робіт на строк 170 годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 лютого 2019 року приблизно о 22 год. перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та будучи на проїзній частині дороги на одній із вулиць Луцька, через неповернення позичених грошей чоловік наніс п’ять ударів палицею по голові боржнику.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області - пише Конкурент Останній, захищаючись, вийняв із кишені штанів ніж, яким вдарив чоловіка в груди та спричинив поранення, що відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.Під час досудового розслідування між потерпілим та підозрюваним укладено угоду про примирення з умовою відшкодування завданих збитків.У результаті суд ухвалив визнати винним чоловіка, який наніс удари ножем, за статтею 124 КК України (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) і призначити йому покарання у виді громадських робіт на строк 170 годин.

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