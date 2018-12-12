Кабмін схвалив звільнення Олександра Савченка





Рішення затвердили на засіданні Кабміну 5 червня, - пише видання



«Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення низку голів обласних державних адміністрацій. Очікуємо на те, що Адміністрація президента спільно з секретаріатом Кабінету міністрів опрацює механізми відбору нових претендентів голів обласних державних адміністрацій для того, щоб ми спрацювали достатньо оперативно, тому що в областях мають бути управлінці, які відповідним чином несуть відповідальність за регіон в межах своїх повноважень», — зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.



Прізвища звільнених голів адміністрацій на засіданні не називали, однак агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило, що йдеться про звільнення таких посадовців:



Олександра Савченка (голова Волинської ОДА),

Олександра Куця (голова Донецької ОВЦА),

Геннадія Москаля (голова Закарпатської ОДА),

Костянтина Бриля (голова Запорізької ОДА),

Олега Гончарука (голова Івано-Франківської ОДА),

Олександра Терещука (голова Київської ОДА),

Сергія Кузьменка (голова Кіровоградської ОДА),

Олега Синютки (голова Львівської ОДА),

Олексія Савченка (голова Миколаївської ОДА),

Миколи Клочка (голова Сумської ОДА),

Степана Барни (олова Тернопільської ОДА),

Вадима Лозового (голова Хмельницької ОДА),

Олександра Мисника (голова Чернігівської ОДА).



Обов’язки очільників областей будуть виконувати чинні заступники голів ОДА.



За законом голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на термін повноважень глави держави. У разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій виконують свої повноваження до призначення нових голів місцевих державних адміністрацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій.Рішення затвердили на засіданні Кабміну 5 червня, - пише видання Громадське «Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення низку голів обласних державних адміністрацій. Очікуємо на те, що Адміністрація президента спільно з секретаріатом Кабінету міністрів опрацює механізми відбору нових претендентів голів обласних державних адміністрацій для того, щоб ми спрацювали достатньо оперативно, тому що в областях мають бути управлінці, які відповідним чином несуть відповідальність за регіон в межах своїх повноважень», — зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.Прізвища звільнених голів адміністрацій на засіданні не називали, однак агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило, що йдеться про звільнення таких посадовців:Олександра Савченка (голова Волинської ОДА),Олександра Куця (голова Донецької ОВЦА),Геннадія Москаля (голова Закарпатської ОДА),Костянтина Бриля (голова Запорізької ОДА),Олега Гончарука (голова Івано-Франківської ОДА),Олександра Терещука (голова Київської ОДА),Сергія Кузьменка (голова Кіровоградської ОДА),Олега Синютки (голова Львівської ОДА),Олексія Савченка (голова Миколаївської ОДА),Миколи Клочка (голова Сумської ОДА),Степана Барни (олова Тернопільської ОДА),Вадима Лозового (голова Хмельницької ОДА),Олександра Мисника (голова Чернігівської ОДА).Обов’язки очільників областей будуть виконувати чинні заступники голів ОДА.За законом голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на термін повноважень глави держави. У разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій виконують свої повноваження до призначення нових голів місцевих державних адміністрацій.

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