Хлопчик, якого рятували від утоплення у волинській водоймі, помер у лікарні





Як розповіла очільниця Камінь-Каширської центральної районної лікарні хлопець пробув у воді більше 2-х хвилин. Реанімували дитину близько години. Помер школяр у лікарні, куди його доставили каретою швидкої допомоги, – йдеться у сюжеті



«Є судмедекспертиза, мені доповідали, бо вона була проведена. Є утоплення. Тобто, підтвердження діагнозу: набряк мозку, утоплення.



Всі симптоми і всі дані при розтині, які підтверджують, що дитина втопилась у прісній воді», – розповіла головна лікарка Камінь-Каширської ЦРЛ Людмила Потягайло.



Медик зазначила, що реанімаційні заходи – штучну вентиляцію легень, масаж серця та інші – проводили до години часу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі помер 13-річний хлопчик, який втопився у селі Велимче.Як розповіла очільниця Камінь-Каширської центральної районної лікарні хлопець пробув у воді більше 2-х хвилин. Реанімували дитину близько години. Помер школяр у лікарні, куди його доставили каретою швидкої допомоги, – йдеться у сюжеті UA:Волинь «Є судмедекспертиза, мені доповідали, бо вона була проведена. Є утоплення. Тобто, підтвердження діагнозу: набряк мозку, утоплення.Всі симптоми і всі дані при розтині, які підтверджують, що дитина втопилась у прісній воді», – розповіла головна лікарка Камінь-Каширської ЦРЛМедик зазначила, що реанімаційні заходи – штучну вентиляцію легень, масаж серця та інші – проводили до години часу.

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