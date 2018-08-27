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Хлопчик, якого врятували від утопленні у волинській водоймі, помер у лікарні

Хлопчик, якого врятували від утопленні у волинській водоймі, помер у лікарні
У Ратнівському районі помер 13-річний хлопчик, який втопився у селі Велимче.

Як розповіла очільниця Камінь-Каширської центральної районної лікарні хлопець пробув у воді більше 2-х хвилин. Реанімували дитину близько години. Помер школяр у лікарні, куди його доставили каретою швидкої допомоги.

«Є судмедекспертиза, мені доповідали, бо вона була проведена. Є утоплення. Тобто, підтвердження діагнозу: набряк мозку, утоплення.

Всі симптоми і всі дані при розтині, які підтверджують, що дитина втопилась у прісній воді», – розповіла головна лікарка Камінь-Каширської ЦРЛ Людмила Потягайло.

Медик зазначила, що реанімаційні заходи – штучну вентиляцію легень, масаж серця та інші – проводили до години часу.

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Теги: втопився, Волинь
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