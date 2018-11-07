У Луцьку госпіталь на один день перетворили на салон краси

У середу, 5 червня, Луцький гарнізонний госпіталь на декілька годин перетворили на салон краси.11 безробітних, які за направленням служби зайнятості здобувають фах перукаря, «чаклували» над образами військовослужбовців, - інформує Волинський обласний центр зайнятості на своїй сторінці у facebook.Фахівці перукарської справи змінювали імідж Героям.До слова, майбутні фризери навчаються з 19 березня цього року у Волинському обласному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК. Майстри охоче прислухалися до забаганок своїх клієнтів. Тут – стрижки з переходами та лініями, класичні джентльменські зачіски.