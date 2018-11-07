У Луцьку госпіталь на один день перетворили на салон краси
Сьогодні, 18:03
У середу, 5 червня, Луцький гарнізонний госпіталь на декілька годин перетворили на салон краси.
11 безробітних, які за направленням служби зайнятості здобувають фах перукаря, «чаклували» над образами військовослужбовців, - інформує Волинський обласний центр зайнятості на своїй сторінці у facebook.
Фахівці перукарської справи змінювали імідж Героям.
До слова, майбутні фризери навчаються з 19 березня цього року у Волинському обласному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК. Майстри охоче прислухалися до забаганок своїх клієнтів. Тут – стрижки з переходами та лініями, класичні джентльменські зачіски.
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11 безробітних, які за направленням служби зайнятості здобувають фах перукаря, «чаклували» над образами військовослужбовців, - інформує Волинський обласний центр зайнятості на своїй сторінці у facebook.
Фахівці перукарської справи змінювали імідж Героям.
До слова, майбутні фризери навчаються з 19 березня цього року у Волинському обласному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК. Майстри охоче прислухалися до забаганок своїх клієнтів. Тут – стрижки з переходами та лініями, класичні джентльменські зачіски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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