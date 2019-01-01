ТОП-5 рецептів алкогольних коктейлів від випускового редактора ВолиньPost. 18+

Хоча я рік пропрацював барменом, не можна сказати, що я – великий спеціаліст у коктейлях. Але ж кожен із нас може мати певні вподобання, так?Тому пропоную вашій увазі 5 коктейлів, які я готую сам і подаю друзям:1.Коктейль, який обожнюють усі дівчата та жінки (хоча я теж люблю). Можна подати як у склянці, так і винному келиху. Смакує завжди та до будь-чого.Рецепт та спосіб приготування:- 50 мл біттеру Aperol- 100 мл ігристого вина (Prosecco)- 10-20 мл содової- 8-9 кубиків льоду- шматочок апельсина на декор.У склянку чи бокал насипаєте лід та кидаєте апельсин. Заливаєте все інше зверху та розмішуєте. Ось як все просто :) Можна ще додатково прикрасити зверху листочком м'яти.2.Влітку (як вдало співпало) Mojito – один із найпопулярніших та найосвіжаючих напоїв. То ж гріх було б не поділитися рецептом:- добрячий жмуток м'яти (зберегти вершечок м'ятної гілочки на декор)- 50 мл білого рому (Bacardi, а ще краще Havana Club)- половинка лайму- Sprite або 7UP (орієнтовно 150-200 мл)- тростинний цукор – 1 шт.- лід (бажано подрібнений)Порізати та закинути у шейкер (можна замінити склянкою, але бажано чимось накрити:) лайм, м'яту та шматочок цукру. Все це добре перетерти, щоб м'ята та лайм пустили сік. Вкинути подрібнений лід доверху склянки. Залити ром та содову. Перемішати в шейкері 10-15 секунд.Подавати у склянці 300-350 мл. Зверху прикрасити м'ятою.3.Коктейль простий, як два на два. Він буде чудово смакувати тим, хто любить гірчинку. Часом важко назвати це коктейлем через малу кількість інгредієнтів, але нехай.Рецепт та спосіб приготування:- 50 мл джину (London's Dry)- 150 мл тоніку (Schweppes, Everless)- 2-3 кубики льоду- слайс лимон або лайму + один на декорУ склянку кидаєте лід. Заливаєте джин та тонік. Вижимаєте шматочок лимону чи лайму та декоруєте ще одним шматочком. Готово! Ви чудові.4.Надзвичайно цікавий коктейль, перш за все, смаком. Але він і виглядає чудово :)Рецепт та спосіб приготування:- 30 мл віскі Jack Daniels- 30 мл лікеру Triple Sec- 30 мл Sour Mix (можна замінити лимонним соком)- 120 мл Sprite або 7UP- лід- шматочок лимонуВсе надзвичайно просто – засипаємо у склянку лід і заливаємо все туди :) Декоруємо шматочком лимону.5. Пиво.Оскільки список моїх коктейлів закінчується, варто підсумувати найкращим коктейлем – із солоду, хмелю та води. «Пиво робить диво» – так звучить народна мудрість.Чесно зізнатись, я ніколи не готував домашнє пиво, тому я скористався послугами найбільшого мудреця у світі – Google. Іменем «ВолиньPost» обіцяю, що колись приготую домашнє пиво!Але, поки ми мучимось із приготуванням домашнього пива, простіше прийти до улюбленого закладу та скуштувати пінного напою! Від себе порекомендую пиво ТМ «Zeman» – наше, волинське. Завжди свіже та смачне.Рецепт та спосіб приготування:- 5 кг ячмінного солоду- 20 літрів води- 5 склянок свіжих шишок хмелю- 50 гр пивних дріжджів- 150 грамів цукру- 1 столова ложка соліЯчмінний солод розчиняємо у воді і залишаємо на добу в спокої. На наступний ранок переливаємо суміш в ємність для варіння і додаємо сіль. Розчинений солод кип'ятимо 2 години.Далі додаємо хміль і варимо ще 20 хвилин. Проціджуємо через сито, потім остуджуємо до кімнатної температури (обов'язково нижче 30 градусів). Додаємо пивні дріжджі з цукром, розмішуємо і залишаємо бродити на 12-18 годин в темному, теплому місці.Розлити напій в пляшки. Через 12-14 годин пиво буде готове.