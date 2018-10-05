Волинські журналісти спростували фейк про 1,3 тонни контрабандного бурштину
Сьогодні, 17:15
3 червня цього року в ефірі одного з луцьких телеканалів вийшов сюжет «Схема заробітку волинських митників на контрабанді».
У ньому спростували фейк про 1,3 тонни бурштину, який ніби-то волинські митники пропустили у Польщу через митний пост «Ягодин».
«Я дякую журналістам, що вони самостійно розібралися і спростували свою попередню дезінформацію. Проте в новій версії історії про травневий бурштин все ж залишаються дрібні неточності. Думаю, що вони пов’язані з правовою безграмотністю автора сюжету. Йдеться про ухвалу слідчого судді про обшуки в Ягодині, пов’язані із підозрою слідчого військової прокуратури у пропуску 500 кг бурштину. Справа в тому, що підставою для підозри слідчого стала первинна інформація тих самих журналістів. Майже не щодня вони викидали в ефір спотворені та неперевірені дані», – прокоментував сюжет в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.
Нині з публікації на польському сайті відомо, що у травні 2019 року з вантажного автомобіля з українським експортом польські митники в Дорогуську вилучили рекордну за кілька останніх років партію бурштину вагою 400,45 кг. Волинська митниця ДФС розпочала службові розслідування. Управлінські рішення будуть приймати в установленому законодавством порядку після їх завершення.
«У контексті всього викладеного, на хвилі інформаційних провокацій зі псевдомінуваннями, які ширяться містами України, закликаю усіх, особливо журналістів, до критичного та об’єктивного ставлення до інформації з анонімних, офіційно непідтверджених або суб’єктивно вмотивованих джерел. Несерйозне ставлення інколи веде до критичних наслідків, - підсумував в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.
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У ньому спростували фейк про 1,3 тонни бурштину, який ніби-то волинські митники пропустили у Польщу через митний пост «Ягодин».
«Я дякую журналістам, що вони самостійно розібралися і спростували свою попередню дезінформацію. Проте в новій версії історії про травневий бурштин все ж залишаються дрібні неточності. Думаю, що вони пов’язані з правовою безграмотністю автора сюжету. Йдеться про ухвалу слідчого судді про обшуки в Ягодині, пов’язані із підозрою слідчого військової прокуратури у пропуску 500 кг бурштину. Справа в тому, що підставою для підозри слідчого стала первинна інформація тих самих журналістів. Майже не щодня вони викидали в ефір спотворені та неперевірені дані», – прокоментував сюжет в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.
Нині з публікації на польському сайті відомо, що у травні 2019 року з вантажного автомобіля з українським експортом польські митники в Дорогуську вилучили рекордну за кілька останніх років партію бурштину вагою 400,45 кг. Волинська митниця ДФС розпочала службові розслідування. Управлінські рішення будуть приймати в установленому законодавством порядку після їх завершення.
«У контексті всього викладеного, на хвилі інформаційних провокацій зі псевдомінуваннями, які ширяться містами України, закликаю усіх, особливо журналістів, до критичного та об’єктивного ставлення до інформації з анонімних, офіційно непідтверджених або суб’єктивно вмотивованих джерел. Несерйозне ставлення інколи веде до критичних наслідків, - підсумував в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.
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