Волинські журналісти спростували фейк про 1,3 тонни контрабандного бурштину





У ньому спростували фейк про 1,3 тонни бурштину, який ніби-то волинські митники пропустили у Польщу через митний пост «Ягодин».



«Я дякую журналістам, що вони самостійно розібралися і спростували свою попередню дезінформацію. Проте в новій версії історії про травневий бурштин все ж залишаються дрібні неточності. Думаю, що вони пов’язані з правовою безграмотністю автора сюжету. Йдеться про ухвалу слідчого судді про обшуки в Ягодині, пов’язані із підозрою слідчого військової прокуратури у пропуску 500 кг бурштину. Справа в тому, що підставою для підозри слідчого стала первинна інформація тих самих журналістів. Майже не щодня вони викидали в ефір спотворені та неперевірені дані», – прокоментував сюжет в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.



Нині з публікації на польському сайті відомо, що у травні 2019 року з вантажного автомобіля з українським експортом польські митники в



«У контексті всього викладеного, на хвилі інформаційних провокацій зі псевдомінуваннями, які ширяться містами України, закликаю усіх, особливо журналістів, до критичного та об’єктивного ставлення до інформації з анонімних, офіційно непідтверджених або суб’єктивно вмотивованих джерел. Несерйозне ставлення інколи веде до критичних наслідків, - підсумував в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 червня цього року в ефірі одного з луцьких телеканалів вийшов сюжет «Схема заробітку волинських митників на контрабанді».У ньому спростували фейк про 1,3 тонни бурштину, який ніби-то волинські митники пропустили у Польщу через митний пост «Ягодин».«Я дякую журналістам, що вони самостійно розібралися і спростували свою попередню дезінформацію. Проте в новій версії історії про травневий бурштин все ж залишаються дрібні неточності. Думаю, що вони пов’язані з правовою безграмотністю автора сюжету. Йдеться про ухвалу слідчого судді про обшуки в Ягодині, пов’язані із підозрою слідчого військової прокуратури у пропуску 500 кг бурштину. Справа в тому, що підставою для підозри слідчого стала первинна інформація тих самих журналістів. Майже не щодня вони викидали в ефір спотворені та неперевірені дані», – прокоментував сюжет в.о. начальника Волинської митниці ДФСНині з публікації на польському сайті відомо, що у травні 2019 року з вантажного автомобіля з українським експортом польські митники в Дорогуську вилучили рекордну за кілька останніх років партію бурштину вагою 400,45 кг . Волинська митниця ДФС розпочала службові розслідування. Управлінські рішення будуть приймати в установленому законодавством порядку після їх завершення.«У контексті всього викладеного, на хвилі інформаційних провокацій зі псевдомінуваннями, які ширяться містами України, закликаю усіх, особливо журналістів, до критичного та об’єктивного ставлення до інформації з анонімних, офіційно непідтверджених або суб’єктивно вмотивованих джерел. Несерйозне ставлення інколи веде до критичних наслідків, - підсумував в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.

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