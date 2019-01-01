ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost

- Я не скажу, що вже об'їздила весь світ, але якусь його малу частинку все-таки вже побачила... Кожна країна, місто, має щось незвичайне та цікаве. Після кожної мандрівки я вкотре розумію, що життя прекрасне і треба цінувати будь-яку його хвилинку. Однак для мандрівки з другою половинкою чи освідчення потрібна особлива атмосфера. Тож пропоную ТОП-5 найромантичніших місць у світі, де мені довелось побувати.1.. Оглядовий майданчик. Звідси чудово видно вершину вулкана Тейде. Це ніби інша планета. Я побачила там найгарніший захід сонця на планеті, який можна було собі тільки нафантазувати... Перше враження важко описати словами, адже це треба бачити, пережити... Де ж ще можна просто на авто заїхати вище хмар?3. Гора Монсеррат – головна пам'ятка Каталонії. Це незвичайна гора, оповита туманом і легендами, на вершині якої розташований чудовий монастир, що є духовним символом всієї Каталонії.2. Барселона4. Краків5. І, звичайно, наші улюблені і рідні Карпати. Вони прекрасні як влітку, так і взимку!