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ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost

ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost
6 червня традиційно в Україні відзначають День журналіста. Аби вкотре не писати про те, коли вийшла друком перша газета, коли зародилася ця професія, що таке «джинса» чи чому журналістів називають «четвертою владою», Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило познайомити вас, дорогі читачі, із колективом редакції.

Будь-яку людину чи не найкраще «розсекречують» її звички, уподобання, уміння, тож працівники ВолиньPost у серії публікацій відкриваються з іншого, не зовсім звичного для читачів кута, де немає місця формальним повідомленням прес-служб.

Алла Чарушина, редактор стрічки новин
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost

- Я не скажу, що вже об'їздила весь світ, але якусь його малу частинку все-таки вже побачила... Кожна країна, місто, має щось незвичайне та цікаве. Після кожної мандрівки я вкотре розумію, що життя прекрасне і треба цінувати будь-яку його хвилинку. Однак для мандрівки з другою половинкою чи освідчення потрібна особлива атмосфера. Тож пропоную ТОП-5 найромантичніших місць у світі, де мені довелось побувати.

1. Тенеріфе, Канарські острови. Оглядовий майданчик Мирадор La Tarta. Звідси чудово видно вершину вулкана Тейде. Це ніби інша планета. Я побачила там найгарніший захід сонця на планеті, який можна було собі тільки нафантазувати... Перше враження важко описати словами, адже це треба бачити, пережити... Де ж ще можна просто на авто заїхати вище хмар?

ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost


Пляж Лос-Гігантес, Тенеріфе
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost


3. Гора Монсеррат – головна пам'ятка Каталонії. Це незвичайна гора, оповита туманом і легендами, на вершині якої розташований чудовий монастир, що є духовним символом всієї Каталонії.

ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost


2. Барселона
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost


4. Краків
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost


5. І, звичайно, наші улюблені і рідні Карпати. Вони прекрасні як влітку, так і взимку!
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost





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Теги: ВолиньPost, редакція, День журналіста
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