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Голова однієї з найуспішніших громад на Волині передумала звільнятись

Голова однієї з найуспішніших громад на Волині передумала звільнятись
Голова Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олена Твердохліб відкликала свою заяву на звільнення.

Про це «Першому» стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, 16 травня Олена Твердохліб заявила, що йде з посади і написала заяву на звільнення.

3 червня посадовиця вирішила відкликати свою заяву. Для цього вона написала ще одну заяву до депутатів. Згідно з нею, повернутись до виконання обов’язків Олена Твердохліб планує 7 червня.

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Теги: Княгининівська ОТГ, Олена Твердохліб
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