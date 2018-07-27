Голова однієї з найуспішніших громад на Волині передумала звільнятись
Сьогодні, 17:34
Голова Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олена Твердохліб відкликала свою заяву на звільнення.
Про це «Першому» стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, 16 травня Олена Твердохліб заявила, що йде з посади і написала заяву на звільнення.
3 червня посадовиця вирішила відкликати свою заяву. Для цього вона написала ще одну заяву до депутатів. Згідно з нею, повернутись до виконання обов’язків Олена Твердохліб планує 7 червня.
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Про це «Першому» стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, 16 травня Олена Твердохліб заявила, що йде з посади і написала заяву на звільнення.
3 червня посадовиця вирішила відкликати свою заяву. Для цього вона написала ще одну заяву до депутатів. Згідно з нею, повернутись до виконання обов’язків Олена Твердохліб планує 7 червня.
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