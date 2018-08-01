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Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як тільки у небі над Луцьком після затяжного дощу розвіюються хмари - місто оживає. Сонячні промені ласкаво пестять найменші створені природою деталі: чи то ніжні листочки на деревах, чи то тонесенькі стеблинки на квітах.

Раюють у теплі дні літа й рослини, висаджені на території знакової святині Луцька - кафедрального собору Святої Трійці. Тут їх - не злічити, особливо ароматних троянд. Біля храму росте понад десяток різних видів цих квітів, які привезли з українських та польських розсадників.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує вам на хвильку відволіктися від усіх справ і помилуватися красою природи.
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: літо, рослини, квіти, собор, Луцьк
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