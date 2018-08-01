Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як тільки у небі над Луцьком після затяжного дощу розвіюються хмари - місто оживає. Сонячні промені ласкаво пестять найменші створені природою деталі: чи то ніжні листочки на деревах, чи то тонесенькі стеблинки на квітах.Раюють у теплі дні літа й рослини, висаджені на території знакової святині Луцька - кафедрального собору Святої Трійці. Тут їх - не злічити, особливо ароматних троянд. Біля храму росте понад десяток різних видів цих квітів, які привезли з українських та польських розсадників.Тожпропонує вам на хвильку відволіктися від усіх справ і помилуватися красою природи.