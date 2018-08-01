Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:04
Як тільки у небі над Луцьком після затяжного дощу розвіюються хмари - місто оживає. Сонячні промені ласкаво пестять найменші створені природою деталі: чи то ніжні листочки на деревах, чи то тонесенькі стеблинки на квітах.
Раюють у теплі дні літа й рослини, висаджені на території знакової святині Луцька - кафедрального собору Святої Трійці. Тут їх - не злічити, особливо ароматних троянд. Біля храму росте понад десяток різних видів цих квітів, які привезли з українських та польських розсадників.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує вам на хвильку відволіктися від усіх справ і помилуватися красою природи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Раюють у теплі дні літа й рослини, висаджені на території знакової святині Луцька - кафедрального собору Святої Трійці. Тут їх - не злічити, особливо ароматних троянд. Біля храму росте понад десяток різних видів цих квітів, які привезли з українських та польських розсадників.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує вам на хвильку відволіктися від усіх справ і помилуватися красою природи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Папа Римський змінив текст молитви «Отче наш»
Сьогодні, 14:45
Літні пахощі: головний собор Луцька тоне в трояндах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:04
У Луцька з вікна багатоповерхівки випала жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:39