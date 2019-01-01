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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 червня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +16…+17 градусів, удень – +25…+27.

Вітер південно-східний, східний і південний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



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Теги: погода, дощ, 6 червня, Волинь
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