Посилять контроль за поведінкою поліцейських з Волині у повсякденному житті





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



«Поліцейський має бути прикладом для інших. Запевняю, що реагування керівництва поліції області на прояви негідної поведінки співробітників, як під час виконання ними службових обов'язків, так і поза службою - безальтернативно принципове та жорстке», – зазначив т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Олександр Климовський.



Усю інформацію про можливу недостойну поведінку працівників поліції ретельно перевірятимуть. За результатами перевірок приймуть відповідні рішення.



Під час наради керівництво поліції області визначило заходи, спрямовані на посилення дисципліни та відповідальності особового складу.



Поліція Волині також просить громадян у випадку неправомірних дій правоохоронців обов'язково та невідкладно повідомляти про це на лінію служби "102" поліції.



Цього ж дня Голова Національної поліції України Сергій Князєв під час позапланової наради із керівниками структурних та територіальних підрозділів поліції наголосив на необхідності перевірки всіх фактів негідної поведінки співробітників поза службою.



Нагадаємо, у Переяславі-Хмельницькому Київської області



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 червня, у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області проведено нараду під головуванням керівництва поліції області щодо дотримання співробітниками дисципліни та законності на службі та у повсякденному житті.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.«Поліцейський має бути прикладом для інших. Запевняю, що реагування керівництва поліції області на прояви негідної поведінки співробітників, як під час виконання ними службових обов'язків, так і поза службою - безальтернативно принципове та жорстке», – зазначив т.в.о. начальника ГУНП у Волинській областіУсю інформацію про можливу недостойну поведінку працівників поліції ретельно перевірятимуть. За результатами перевірок приймуть відповідні рішення.Під час наради керівництво поліції області визначило заходи, спрямовані на посилення дисципліни та відповідальності особового складу.Поліція Волині також просить громадян у випадку неправомірних дій правоохоронців обов'язково та невідкладно повідомляти про це на лінію служби "102" поліції.Цього ж дня Голова Національної поліції Українипід час позапланової наради із керівниками структурних та територіальних підрозділів поліції наголосив на необхідності перевірки всіх фактів негідної поведінки співробітників поза службою.Нагадаємо, у Переяславі-Хмельницькому Київської області поліцейських підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика . Сьогодні, 5 червня, в місті попрощалися з дитиною.

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