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«Ми думали, що вже не зможемо відкачати», – студенти про порятунок утопаючого на Теремнівських ставках

«Ми думали, що вже не зможемо відкачати», – студенти про порятунок утопаючого на Теремнівських ставках
У Луцьку 32-річний чоловік хотів перепливти ставок, що у мікрорайоні Теремно, але не розрахував сили та почав тонути. Його врятували студенти-рятувальники.

Один із них плавець-рятувальник Андрій Наумов є студентом-четвертокурсником Луцького педагогічного коледжу, майстром спорту України з плавання. Хлопець розповів, що з колегою побачили, як на іншому березі ставка двоє чоловіків витягують когось із води, - йдеться в сюжеті Суспільного.

Рятувальник пригадує, що сказав людям, які були поруч, щоб телефонували в «швидку», а самі побігли і почали відкачувати потерпілого. Реанімаційні заходи тривали впродовж семи хвилин.

До слова, хлопці працюють рятувальниками всього кілька днів.

«Ми не думали, що це буде на третій день роботи і буде так… Він вже наполовину мертвий був, думали, що не зможемо відкачати. Але добре, що не здавалися і все вийшло», - розповів хлопець.

Його колега, студент СНУ імені Лесі Українки, кандидат у майстри спорту з плавання Андрій Дуда: «Для початку відтягнули від води. Натискали 15 разів на серце і два глибоких вдихи повітря. Робили це до приїзду швидкої. Потім допомогли покласти на ноші».

Хлопці надавали потерпілому допомогу аж до приїзду медиків і саме це допомогло врятувати чоловіку життя.

Наразі потерпілий знаходиться у реанімації, його перевели на допоміжну вентиляцію легень розповів заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Олександр Федорчук.

"Проведено бронхоскопію, пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легень, проведено комп'ютерну томографію. Стан хворого залишається стабільно важким. Як себе далі проявить організм - покаже час", - пояснив медик.




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Теги: Теремнівські ставки, потопельник, рятувальники
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