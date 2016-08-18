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На Волині організували виставку вишитих робіт колишнього вчителя фізики. ФОТО

На Волині організували виставку вишитих робіт колишнього вчителя фізики. ФОТО
У Згоранах сільська бібліотекарка Катерина Повшук організувала виставку вишитих робіт Миколи Гриценка, на якій було представлено майже всі різновиди цього мистецтва: рушники, скатертина, картини, портрети, сорочки, наволочки, серветки.

У селі є чимало майстринь, які можуть похвалитися своїми сучасними творіннями, але чоловік – один, – передає Район.Любомль.

Сім’ю Гриценків у Згоранах знають практично всі, адже чи не кожен другий житель – учень Миколи Трофимовича або його дружини Лариси Олександрівни, багато однокласників і їхніх дітей. А от про те, що вчитель фізики мережить на полотні, відомо одиницям.

На Волині організували виставку вишитих робіт колишнього вчителя фізики. ФОТО

На Волині організували виставку вишитих робіт колишнього вчителя фізики. ФОТО

Ідея показати роботи активного читача бібліотеки й водночас майстра-вишивальника народилася давно. Чоловік переважно мережить рушники, старовинні орнаменти переносить із 50-річної підшивки «Радянської жінки», де візерунки проступають нечітко. Тож доводиться навіть використовувати лупу, тижнями наводити контури, щось доповнювати та змінювати.

На Волині організували виставку вишитих робіт колишнього вчителя фізики. ФОТО

На Волині організували виставку вишитих робіт колишнього вчителя фізики. ФОТО

«Вишивати я почав іще в п’ятому класі, коли наша родина переїхала з Полтавщини на Волинь. Любила це ремесло моя мама, вишивали старші сестри Віра та Ніна. Спочатку я із кольорових стрічок витягав їм нитки, бо тоді їх не було, а потім вирішив спробувати сам. Накреслив на папері схему для подушечки на голки, а тоді вишив геометричний візерунок. Мою роботу рідні схвалили, почав братися за серветки та рушники, але у дев’ятому класі ту справу закинув, бо екзамени, а тоді закінчення школи, служба в армії та інститут», – розповідає Микола Трофимович.

На Волині організували виставку вишитих робіт колишнього вчителя фізики. ФОТО

На Волині організували виставку вишитих робіт колишнього вчителя фізики. ФОТО

На Волині організували виставку вишитих робіт колишнього вчителя фізики. ФОТО

Повернувся до вишиванок через років двадцять, коли вже працював у Згоранах.


«У 90-их роках у моду входили рушники, бо без них не обходилося жодне свято. Та вишивав не ті, сучасні, а стародавні чорно-білі, змережив кілька великих, майже повністю зашитих. Змушений був продати два по 45 гривень, бо діти вчилися у вузах, а зарплати не було. А потім вже без вишивання не міг жити, щодня хоч на кільканадцять хвилин таки брався за улюблену справу», – додає співрозмовник.

Розповідь про вишиванку стелиться далі, нема їй кінця-краю, як і тим кольоровим ниткам, що ними мережить Микола Трофимович свої творіння.


«Коли друг дізнався, що я вишиваю, то замовив сорочку. Клопітка це справа, довго над нею працював, але вона вдалася на славу. Спробував вишити скатертину, хоч чимало часу вона забрала. На цю роботу надихнула побачена на Вернісажі у Львові. А ще мені сподобалися картини, де природа мов оживає. Вишив їх до десятка: «Соняхи», «Маки», «Біля річки», «Натюрморт». Більшість робіт дарував друзям і рідним. Є вони по всій Україні, у Польщі, Австрії, Росії. Собі до 70-річчя вишив сорочку синьо-блакитну. Зараз готую такий подарунок дочці Ользі. У планах нова вишиванка Ларисі, з якою прожили 45 років», – з любов’ю дивиться на дружину.


Подружжя Гриценків разом працює і відпочиває, береже один одного, як, дійсно, свою половину. Разом виховали двох дітей. Син Олександр працює у Львівському національному політехнічному університеті, доцент, доктор технічних наук. Дочка ще у декретній відпустці. Отож і тішаться двома внуками: Тарасом, який уже другокурсник, і 3-річною Анастасією. Сумують батьки, що рідко «львів’яни» приїжджають до них, адже не вистачає часу, хоч і до озера рукою подати, і свіжі полуниці на грядці, та й чорниці не за горами.


«Хрестик на полотні – не тільки оберіг, а, як ми знаємо, символ: дерево – це життя, коло – сонце, дуб – сила, горщик з квітами – здоров’я. Непросто підібрати колір нитки, а треба подумати про розмір хрестика. Маленький узор можна робити два на два, а коли вишивка велика, то більший тільки спотворить. Тому рушники, вишиті хрестиками один на один, більш акуратні та привабливі. Не можна повністю «зшивати» чужий візерунок, бо тоді й доля буде чужа. Це, в першу чергу, стосується весільних рушників. Найбільшим оберегом є сорочки, тому що вони торкаються тіла, кожен хрестик захищає, відганяє злі сили, тому й вирішив зробити такий подарунок маленькій внучці, поки ще живу та маю сили», – ділиться досвідом вишивальник.

До речі, вчительська династія Гриценків відома в районі. Батько працював директором Римачівського дитячого будинку, сестра Віра читала історію, дружина і сестра Ліда – англійську мову, четверо племінників теж педагоги. Троє із родини – батько, Микола і Віра – мають звання заслуженого вчителя.

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Теги: вчитель, вишивка, виставка, Згорани
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