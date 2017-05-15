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Господар закрив у машині: на Волині волонтери врятували собаку, який міг загинути від задухи. ФОТО

Господар закрив у машині: на Волині волонтери врятували собаку, який міг загинути від задухи. ФОТО
Курйозний випадок трапився у Володимирі-Волинському 4-го червня між 15 та 16 годинами.

Жителька міста в соціальній мережі оприлюднила пост із фотографією, що терміново розшукує власника автівки в якій закрита собака. Про це пише БУГ.

“Чия машина біля КМЦ? Там закрита собака! Без повітря! Вже по часу біля години! Вона вже навіть не гавкає! Викликали поліцію. Виб’ємо скло! Може хтось знає власника?” – йдеться в дописі Наталії Волошина.

Згодом жінка повідомила, що власника знайшли. Він перебував в культурно-мистецькому центрі на презентації книги.

“Власника знайшли по номеру машини через податкову. Господар був на презентації книги в КМЦ! Йому байдуже, що собака мало не загинула! Якби не звернула наша дівчина-волонтер увагу - невідомо, чи дочекалась би собака господаря!”, – зазначила жінка.

Господар закрив у машині: на Волині волонтери врятували собаку, який міг загинути від задухи. ФОТО

В коментарі журналістам БУГу пані Волошина розповіла, що чоловік прийшов, запитав, що сталось. На ситуацію ніяк не відреагував.

“Сказав, що нічого б з нею там не сталось. Забрав та пішов далі в КМЦ. Вже з собакою. Навіть не подякував”, – додала на завершення жінка.

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Теги: собака, машина, задуха, волонтери, Володимир-Волинський
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