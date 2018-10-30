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В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО

В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО
На вулиці Східній в Нововолинську читачі БУГу виявили каналізаційний люк з діркою, який може становити небезпеку для перехожих.

Надіслали фото на електронну адресу інтернет-видання «БУГ».

В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО
В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО
В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО

Нагадаємо, після нещодавньої публікації щодо каналізаційних люків, начальник відділу будівництва, комунального господарства і газифікації Богдан Миронюк зазначав, що комунальні підприємства міста отримали доручення забезпечити належний догляд за власними інженерними мережами, в тому числі люками. А аварійні люки, про які писав БУГ, привели до ладу.

В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО
В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО

На підприємство, яке несе відповідальність за каналіаційний колодязь на вулиці Східній, чекає. БУГ вірить, що як і завжди, оперативно буде усунена небезпека.

В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО
В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО

В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО

В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО

В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО

В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО
В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО

Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 52-річна жінка впала в люк, який був прикритий тирсоплитою, та загинула. Після цього вигрібну яму накрили бетонним блоком.

В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, люк, каналізація
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