В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО
05 червень, 22:53
На вулиці Східній в Нововолинську читачі БУГу виявили каналізаційний люк з діркою, який може становити небезпеку для перехожих.
Надіслали фото на електронну адресу інтернет-видання «БУГ».
Нагадаємо, після нещодавньої публікації щодо каналізаційних люків, начальник відділу будівництва, комунального господарства і газифікації Богдан Миронюк зазначав, що комунальні підприємства міста отримали доручення забезпечити належний догляд за власними інженерними мережами, в тому числі люками. А аварійні люки, про які писав БУГ, привели до ладу.
На підприємство, яке несе відповідальність за каналіаційний колодязь на вулиці Східній, чекає. БУГ вірить, що як і завжди, оперативно буде усунена небезпека.
Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 52-річна жінка впала в люк, який був прикритий тирсоплитою, та загинула. Після цього вигрібну яму накрили бетонним блоком.
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Надіслали фото на електронну адресу інтернет-видання «БУГ».
Нагадаємо, після нещодавньої публікації щодо каналізаційних люків, начальник відділу будівництва, комунального господарства і газифікації Богдан Миронюк зазначав, що комунальні підприємства міста отримали доручення забезпечити належний догляд за власними інженерними мережами, в тому числі люками. А аварійні люки, про які писав БУГ, привели до ладу.
На підприємство, яке несе відповідальність за каналіаційний колодязь на вулиці Східній, чекає. БУГ вірить, що як і завжди, оперативно буде усунена небезпека.
Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 52-річна жінка впала в люк, який був прикритий тирсоплитою, та загинула. Після цього вигрібну яму накрили бетонним блоком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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