В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО





Надіслали фото на електронну адресу інтернет-видання





Нагадаємо, після нещодавньої Богдан Миронюк зазначав, що комунальні підприємства міста отримали доручення забезпечити належний догляд за власними інженерними мережами, в тому числі люками. А аварійні люки, про які писав БУГ, привели до ладу.





На підприємство, яке несе відповідальність за каналіаційний колодязь на вулиці Східній, чекає. БУГ вірить, що як і завжди, оперативно буде усунена небезпека.













Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 52-річна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Східній в Нововолинську читачі БУГу виявили каналізаційний люк з діркою, який може становити небезпеку для перехожих.Надіслали фото на електронну адресу інтернет-видання «БУГ» Нагадаємо, після нещодавньої публікації щодо каналізаційних люків, начальник відділу будівництва, комунального господарства і газифікаціїзазначав, що комунальні підприємства міста отримали доручення забезпечити належний догляд за власними інженерними мережами, в тому числі люками. А аварійні люки, про які писав БУГ, привели до ладу.На підприємство, яке несе відповідальність за каналіаційний колодязь на вулиці Східній, чекає. БУГ вірить, що як і завжди, оперативно буде усунена небезпека.Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 52-річна жінка впала в люк , який був прикритий тирсоплитою, та загинула. Після цього вигрібну яму накрили бетонним блоком.

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