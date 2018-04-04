Через відсутність транспортного сполучення у громаді на Волині люди обіцяють перекривати дорогу





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Люди скаржаться, що автобуси підприємства «Епікур», що їздять через села, відмовляються брати пасажирів, які не працюють на підприємстві. На запитання чи курсують через села інші пасажирські автобуси, люди дають ствердну відповідь. Проте бідкаються, що їздить автобус у незручні години, особливо важко дістатися до роботи у Володимир-Волинський в будні дні.



«Не у всіх є автомобілі, щоб дістатися міста. Автобус«Епікуру» ходить і зранку і ввечері, тому міг би забирати людей. Але він не бере тих, хто не працює на підприємстві. Водіям заборонили”, – розповідають мешканці сіл.



Звісно, не брати людей вони мають право. Проте це не по-людськи, говорять селяни. Ще нарікають, що через села їздить часто і вантажний транспорт підприємства, який прямує до курників, які розташовані неподалік. За кілька років тут вщент зруйнували дорогу. І хоч є інша дорога поза селом, навіть уночі вантажний транспорт прямує до курників через село. Нарікають також і на сморід, що стоїть у повітрі навіть не у спекотну погоду.



Як розповіли селяни, раніше на підприємстві обіцяли, що відремонтують дорогу, проте цього не сталося.



Вимогливий пост з обіцяною перекрити дорогу мешканці села опублікували у фейсбуці.



Голова Устилузької ОТГ Віктор Поліщук повідомив журналістам «БУГу», що до нього особисто мешканці села не зверталися. Він знайомий із ситуацією і розповів, що через села курсує автобус приватного перевізника.



Мешканці сіл Селиськи, Зоря та Турівка Устилузької ОТГ налаштовані рішуче і вимагають вирішити питання громадського транспорту до кінця тижня. Інакше обіцяють перекрити дорогу «усьому транспорту «Епікур».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці сіл Селиськи, Зоря та Турівка Устилузької ОТГ обіцяють перекрити дорогу «Верба-Коритниця», якщо найближчим часом не вирішить питання пасажирських перевезень.Повідомляє БУГ Люди скаржаться, що автобуси підприємства «Епікур», що їздять через села, відмовляються брати пасажирів, які не працюють на підприємстві. На запитання чи курсують через села інші пасажирські автобуси, люди дають ствердну відповідь. Проте бідкаються, що їздить автобус у незручні години, особливо важко дістатися до роботи у Володимир-Волинський в будні дні.«Не у всіх є автомобілі, щоб дістатися міста. Автобус«Епікуру» ходить і зранку і ввечері, тому міг би забирати людей. Але він не бере тих, хто не працює на підприємстві. Водіям заборонили”, – розповідають мешканці сіл.Звісно, не брати людей вони мають право. Проте це не по-людськи, говорять селяни. Ще нарікають, що через села їздить часто і вантажний транспорт підприємства, який прямує до курників, які розташовані неподалік. За кілька років тут вщент зруйнували дорогу. І хоч є інша дорога поза селом, навіть уночі вантажний транспорт прямує до курників через село. Нарікають також і на сморід, що стоїть у повітрі навіть не у спекотну погоду.Як розповіли селяни, раніше на підприємстві обіцяли, що відремонтують дорогу, проте цього не сталося.Вимогливий пост з обіцяною перекрити дорогу мешканці села опублікували у фейсбуці.Голова Устилузької ОТГповідомив журналістам «БУГу», що до нього особисто мешканці села не зверталися. Він знайомий із ситуацією і розповів, що через села курсує автобус приватного перевізника.Мешканці сіл Селиськи, Зоря та Турівка Устилузької ОТГ налаштовані рішуче і вимагають вирішити питання громадського транспорту до кінця тижня. Інакше обіцяють перекрити дорогу «усьому транспорту «Епікур».

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