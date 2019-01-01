вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО

Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО
У ніч на 4 червня на Рівненщині внаслідок ДТП перекинувся напівпричіп вантажного автомобіля, який був заповнений клеєм ПВА, стався розлив клею на дорогу.

Про це, посилаючись на ДСНС Рівненщини повідомляє Главком.

ДТП сталася о третій годині ночі 4 червня на автодорозі М-06 поблизу с.Синів Гощанського району. Постраждалих немає. На місце прибули рятувальники, які змили речовину з дороги.

Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО

Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО

«Постраждалих немає. Рятувальники провели змивання клею з автошляху за допомогою водяного ствола. Працівниками поліції близько 30 хвилин було обмежено рух транспорту», – говориться у повідомленні.

Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО

Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, Рівненщина, клей, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«У ями посадити дерева?» – лучани вимагають відремонтувати Набережну
Сьогодні, 01:18
Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО
Сьогодні, 00:34
6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Аварія у Луцьку – Mercedes не пропустив пожежну машину. ФОТО
05 червень, 23:20
В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО
05 червень, 22:53
Схожі новини
На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО
29 травень, 11:11
На Рівненщині водій збив двох дівчат та втік На Рівненщині водій збив двох дівчат та втік
12 травень, 13:18
Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО
09 травень, 09:28
На Рівненщині негода зруйнувала дорогу На Рівненщині негода зруйнувала дорогу
03 травень, 02:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«У ями посадити дерева?» – лучани вимагають відремонтувати Набережну
Сьогодні, 01:18
 0
Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО
Сьогодні, 00:34
 0
6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Аварія у Луцьку – Mercedes не пропустив пожежну машину. ФОТО
05 червень, 23:20
 0
В місті на Волині взялись за впорядкування каналізаційних люків. ФОТО
05 червень, 22:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿