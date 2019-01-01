Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО
Сьогодні, 00:34
У ніч на 4 червня на Рівненщині внаслідок ДТП перекинувся напівпричіп вантажного автомобіля, який був заповнений клеєм ПВА, стався розлив клею на дорогу.
Про це, посилаючись на ДСНС Рівненщини повідомляє Главком.
ДТП сталася о третій годині ночі 4 червня на автодорозі М-06 поблизу с.Синів Гощанського району. Постраждалих немає. На місце прибули рятувальники, які змили речовину з дороги.
«Постраждалих немає. Рятувальники провели змивання клею з автошляху за допомогою водяного ствола. Працівниками поліції близько 30 хвилин було обмежено рух транспорту», – говориться у повідомленні.
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Про це, посилаючись на ДСНС Рівненщини повідомляє Главком.
ДТП сталася о третій годині ночі 4 червня на автодорозі М-06 поблизу с.Синів Гощанського району. Постраждалих немає. На місце прибули рятувальники, які змили речовину з дороги.
«Постраждалих немає. Рятувальники провели змивання клею з автошляху за допомогою водяного ствола. Працівниками поліції близько 30 хвилин було обмежено рух транспорту», – говориться у повідомленні.
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