Внаслідок аварії на Рівненщині дорогу залило клеєм ПВА. ФОТО





Про це, посилаючись на ДСНС Рівненщини повідомляє



ДТП сталася о третій годині ночі 4 червня на автодорозі М-06 поблизу с.Синів Гощанського району. Постраждалих немає. На місце прибули рятувальники, які змили речовину з дороги.







«Постраждалих немає. Рятувальники провели змивання клею з автошляху за допомогою водяного ствола. Працівниками поліції близько 30 хвилин було обмежено рух транспорту», – говориться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 4 червня на Рівненщині внаслідок ДТП перекинувся напівпричіп вантажного автомобіля, який був заповнений клеєм ПВА, стався розлив клею на дорогу.Про це, посилаючись на ДСНС Рівненщини повідомляє Главком ДТП сталася о третій годині ночі 4 червня на автодорозі М-06 поблизу с.Синів Гощанського району. Постраждалих немає. На місце прибули рятувальники, які змили речовину з дороги.«Постраждалих немає. Рятувальники провели змивання клею з автошляху за допомогою водяного ствола. Працівниками поліції близько 30 хвилин було обмежено рух транспорту», – говориться у повідомленні.

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