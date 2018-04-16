У Рожищенському районі 150 дворів відключать від газу
Сьогодні, 07:29
На Волині у селі Топільне Рожищенського району з 10 до 14 червня проводитимуть ремонт газових мереж.
Тимчасово не буде газопостачання у 150 абонентів на вулицях: Центральна, Волі, Садова, Квітнева та Миру, – повідомляє 12 канал з посиланням на прес-службу “Волиньгазу”.
Зазначають, що припинити газопостачання планують 10 червня о 10:00. Відновити – до 14 червня 16:00 .
У ході робіт буде виконано комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
“Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті. Відновлення газопостачання 150 абонентам відбудеться 14 червня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешкання”, – йдеться у повідомленні.
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Тимчасово не буде газопостачання у 150 абонентів на вулицях: Центральна, Волі, Садова, Квітнева та Миру, – повідомляє 12 канал з посиланням на прес-службу “Волиньгазу”.
Зазначають, що припинити газопостачання планують 10 червня о 10:00. Відновити – до 14 червня 16:00 .
У ході робіт буде виконано комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
“Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті. Відновлення газопостачання 150 абонентам відбудеться 14 червня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешкання”, – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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