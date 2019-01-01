У селі на Волині – нашестя лисиць





Про це у facebook-спільноті Ірина Овадюк.



У своєму дописі жінка написала, що лисиці разом із потомством перебралися ближче до людей. Місцеві мешканці налякані, адже окрім шкоди для господарства, люди бояться, що лисиці можуть заразити сказом.



"У с. Топільне метрів 100 від будинків завелися лисиці, штук 5-6 точно є, разом з маленькими лисинятами, віднайдено їхні нори. Щоденно страждають домашня птиця і люди, від такого «сусідства».



Місцеві жителі не знають що робити і їх лякає сказ, переносником якого вважаються ці звірі. А також те, що хижаки зовсім не бояться підходити до людських домівок, бродять по дворах, сараях в пошуках їжі і виють. Спеціальних служб для таких випадків в нас немає, за дику лисицю ніхто не відповідає…



Підкажіть як діяти? Можливо хтось може приїхати і відловити?Мешканці йдуть на крайнощі і навіть готові заплатити мисливцю, який їх відстрелить", - написала жінка.



У коментарях під дописом люди вказують а яких вулицях було помічено тварин (вул. Садова, Миру та Квітнева), а також те, що подібна ситуація була й минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Топільне, Рожищенського району, б'ють на сполох через нашестя лисиць.Про це у facebook-спільноті "Нетипове Рожище" написалаУ своєму дописі жінка написала, що лисиці разом із потомством перебралися ближче до людей. Місцеві мешканці налякані, адже окрім шкоди для господарства, люди бояться, що лисиці можуть заразити сказом."У с. Топільне метрів 100 від будинків завелися лисиці, штук 5-6 точно є, разом з маленькими лисинятами, віднайдено їхні нори. Щоденно страждають домашня птиця і люди, від такого «сусідства».Місцеві жителі не знають що робити і їх лякає сказ, переносником якого вважаються ці звірі. А також те, що хижаки зовсім не бояться підходити до людських домівок, бродять по дворах, сараях в пошуках їжі і виють. Спеціальних служб для таких випадків в нас немає, за дику лисицю ніхто не відповідає…Підкажіть як діяти? Можливо хтось може приїхати і відловити?Мешканці йдуть на крайнощі і навіть готові заплатити мисливцю, який їх відстрелить", - написала жінка.У коментарях під дописом люди вказують а яких вулицях було помічено тварин (вул. Садова, Миру та Квітнева), а також те, що подібна ситуація була й минулого року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію