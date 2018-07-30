Волинська рота поліції особливого призначення відзначила рік існування. ФОТО

Заступник глави поліції вручив правоохоронцям підрозділу «Світязь» подяки та цінні подарунки.Також присутні квітами та хвилиною мовчання вшанували тих правоохоронців, хто так і не повернувся зі Сходу, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Підрозділ «Світязь» до сьогодні гідно несе службу у зоні проведення операції Об’єднаних сил. На його рахунку – чимало запеклих боїв, вдалі спецоперації та вихід з Іловайська. Нині правоохоронці відзначають річницю з дня створення підрозділу.Привітати побратимів та висловити вдячність за вірність Українському народові прибув їх перший командир, який разом з ними подолав сепаратистський «котел», а нині заступник Голови Нацполіції України. Підрозділ також відвідали керівник поліції Донецької області Микола Семенишин, керівництво Донецької військово-цивільної адміністрації, Костянтинівської міськради та представники інших структур області.«Я пишаюся тим, що служив разом з вами. Ми пройшли нелегкі 2014-2015 роки – Іловайськ, Вуглегірськ, Дебальцево. Ми втрачали найкращих воїнів, але рота «Світязь» прийшла на захист України, щоб був мир на українській землі. І сьогодні я хочу особисто подякувати вам, вашим родинам, вашим батькам, тому що ви робите велику справу», – звернувся до присутніх засновник роти Олександр Фацевич.Він також додав побажання про повернення території Донеччини і Луганщини, а також наведення ладу на цих землях.Начальник поліції Донеччининаголосив, що герої не вмирають, і обов’язок усіх – зберігати світлу пам’ять про тих людей, які віддали життя за Україну, за її волю, за інших людей.«Але разом з тим ми стаємо сильнішими, згуртованішими, і можемо впевнено сказати громаді Донеччини, що нам варто довіряти», – зазначив Микола Семенишин.Учасники заходів згадали поіменно та вшанували хвилиною мовчання подвиг тих, хто загинув, боронячи схід України. Бійці та гості поклали квіти до світлин загиблих побратимів.Правоохоронці, які мають заслуги під час проведення спеціальних операцій, отримали подяки та цінні подарунки від керівництва Нацполіції України та поліції Донеччини. Командирові ротибула вручена відзнака МВС «Вогнепальна зброя».Після урочистостей Олександр Фацевич відвідав поліцейських з підрозділу «Світязь», які зараз несуть службу на бойовому посту.