Затримали чоловіка, який обікрав 40 українських храмів





Злочинну діяльність чоловіка, якого підозрювали у крадіжках з церков, упродовж трьох місяців документували полцейські у Житомирській, Харківській, Вінницькій та Київській областях. Зловмисника затримали під час спроби переправити за кордон одну із вкрадених старовинних ікон, пише



Поліція встановила, що 30-річний чоловік скоїв понад 40 крадіжок з храмів по всій території країни. Він привласнював старовинні церковні книги, ікони, оздоблені сріблом та позолотою, та інше церковне майно. Зокрема, на Київщині чоловік викрав старовинну ікону із золотим напиленням вагою близько 40 кілограмів.



В автомобілі затриманого під час огляду правоохоронці вилучили кілька ікон, вкрадених в одній з церков Запорізької області, а також навігатор та засоби для зламу замків та відкриття вікон.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному – арешт строком на два місяці з правом внесення застави на суму 135 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція викрила та затримала чоловіка, який вчинив понад 40 крадіжок у храмах на території України.Злочинну діяльність чоловіка, якого підозрювали у крадіжках з церков, упродовж трьох місяців документували полцейські у Житомирській, Харківській, Вінницькій та Київській областях. Зловмисника затримали під час спроби переправити за кордон одну із вкрадених старовинних ікон, пише ТСН Поліція встановила, що 30-річний чоловік скоїв понад 40 крадіжок з храмів по всій території країни. Він привласнював старовинні церковні книги, ікони, оздоблені сріблом та позолотою, та інше церковне майно. Зокрема, на Київщині чоловік викрав старовинну ікону із золотим напиленням вагою близько 40 кілограмів.В автомобілі затриманого під час огляду правоохоронці вилучили кілька ікон, вкрадених в одній з церков Запорізької області, а також навігатор та засоби для зламу замків та відкриття вікон.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному – арешт строком на два місяці з правом внесення застави на суму 135 тисяч гривень.

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