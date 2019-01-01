вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затримали чоловіка, який обікрав 40 українських храмів

Затримали чоловіка, який обікрав 40 українських храмів
Поліція викрила та затримала чоловіка, який вчинив понад 40 крадіжок у храмах на території України.

Злочинну діяльність чоловіка, якого підозрювали у крадіжках з церков, упродовж трьох місяців документували полцейські у Житомирській, Харківській, Вінницькій та Київській областях. Зловмисника затримали під час спроби переправити за кордон одну із вкрадених старовинних ікон, пише ТСН.

Поліція встановила, що 30-річний чоловік скоїв понад 40 крадіжок з храмів по всій території країни. Він привласнював старовинні церковні книги, ікони, оздоблені сріблом та позолотою, та інше церковне майно. Зокрема, на Київщині чоловік викрав старовинну ікону із золотим напиленням вагою близько 40 кілограмів.

В автомобілі затриманого під час огляду правоохоронці вилучили кілька ікон, вкрадених в одній з церков Запорізької області, а також навігатор та засоби для зламу замків та відкриття вікон.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному – арешт строком на два місяці з правом внесення застави на суму 135 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вознесіння Господнє: традиції і прикмети свята
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 6 червня
Сьогодні, 09:00
Затримали чоловіка, який обікрав 40 українських храмів
Сьогодні, 08:48
Волинська рота поліції особливого призначення відзначила рік існування. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Через відсутність транспортного сполучення у громаді на Волині люди обіцяють перекривати дорогу
Сьогодні, 08:16
Схожі новини
У Луцьку судили чоловіка, який обкрадав храми У Луцьку судили чоловіка, який обкрадав храми
23 травень, 23:27
На Волині з церкви викрали старовинні ікони На Волині з церкви викрали старовинні ікони
11 травень, 16:51
На Волині знову обікрали храм УПЦ (МП) На Волині знову обікрали храм УПЦ (МП)
26 січень, 10:19
У селі на Волині обікрали храм УПЦ МП У селі на Волині обікрали храм УПЦ МП
25 січень, 08:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вознесіння Господнє: традиції і прикмети свята
Сьогодні, 09:06
 0
Курс валют у Луцьку на 6 червня
Сьогодні, 09:00
 0
Затримали чоловіка, який обікрав 40 українських храмів
Сьогодні, 08:48
 0
Волинська рота поліції особливого призначення відзначила рік існування. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Через відсутність транспортного сполучення у громаді на Волині люди обіцяють перекривати дорогу
Сьогодні, 08:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿