Курс валют у Луцьку на 6 червня





Євро при купівлі становить - 29.869, продажу - 30.586.



Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.421.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.729, продаж - 7.159.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.694, а продаж - 27.104.Євро при купівлі становить - 29.869, продажу - 30.586.Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.421.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.729, продаж - 7.159.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію